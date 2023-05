Bericht: Thomas Müller erwägt Abschied vom FC Bayern

München. Der beim Tabellenführer FC Bayern München zuletzt öfter auf der Bank sitzende Thomas Müller kann sich einem Bericht zufolge einen vorzeitigen Vereinswechsel vorstellen. Der 33-Jährige wolle bis 2024 Profi-Fußball spielen, schreibt die „Sport-Bild“, und erwäge wegen der aktuellen Situation auch einen Wechsel. Angaben zur Quelle macht das Magazin nicht. Müllers Vertrag in München war vor einem Jahr vorzeitig bis 2024 verlängert worden.

Seine Einsatzzeiten waren zuletzt immer mal wieder ein Thema beim Rekordmeister. Beim 2:1 bei Werder Bremen am Samstag hatte Trainer Thomas Tuchel den 33-Jährige erst in der 64. Minute für Ryan Gravenberch eingewechselt. Der Coach hatte nach dem Sieg gesagt: „Ich liebe Thomas Müller.“ Es sei sensationell, wie der Offensivspieler die Entscheidungen des Trainers hinnehme. Das Thema Müller sei „nicht ganz so groß, wie es hier gemacht wird“. Bei den Fans gilt der Weltmeister von 2014 als Vereinsikone. (dpa)