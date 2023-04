Ocean Race: Konkurrent von Boris Herrmann verliert Mast

Hamburg. Katastrophe auf See. Der härteste Konkurrent vom Hamburger Extremsegler Boris Herrmann hat mitten auf dem rauen Atlantik beim Ocean Race seinen Mast verloren. Der Franzose Kevin Escoffier ließ am frühen Morgen die Nachricht an die Rennleitung verbreiten, dass seine Yacht, die Holcim PRB, sich etwa 20 Meilen vor der brasilianischen Küste befinde, die fünfköpfige Crew trotz des schweren Unfalls aber unverletzt sei.

Damit ist dem bekannten Hochseesegler genau das passiert, wovor viele seiner Konkurrenten große Angst haben. Der Verlust des Mastes kann mitten im Südpolarmeer lebensgefährlich sein. Zum Glück befindet sich die Yacht nur 20 Meilen von der brasilianischen Küste entfernt.

Katastrophe: Konkurrent von Boris Herrmann verliert seinen Mast

Kevin Escoffier gilt als einer der besten Hochseesegler der Welt. Und ist beim Ocean Race der härteste Konkurrent von Boris Herrmann wenn es um den Sieg geht, schließlich steht das Team Holcim PRB an erster Stelle in der Gesamtwertung, Herrmann an zweiter.

Traurige Berühmtheit erlangte Escoffier bei der Vendée Globe 2020, als sein Schiff im Südpolarmeer sank. Sein Leben hat er Konkurrent Jean Le Cam zu verdanken, der ihn aus dem Wasser holte. Auch Boris Herrmann hatte sich damals an der gefährlichen Rettungsaktion beteiligt.

Und nun wieder ein solch schwerer Unfall. Der an dieser Stelle des Rennens sehr plötzlich kommt. Die Winde waren moderat, da schreibt das Team um Escoffier auch in einer ersten Meldung. Weitere Details sollen in den kommenden Stunden folgen. Die Kielerin Susann Beucke (31), die Crewmitglied der Holcim - PRB ist, ist bei dieser Etappe nicht an Bord.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.