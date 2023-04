Eishockey: Crocodiles Hamburg melden Insolvenz an – Zukunft unsicher

Exklusiv: Hamburgs Eishockey-Drittligist steckte seit längerer Zeit in akuten finanziellen Problemen. Wie es nun weitergeht.

Hamburg. Das professionelle Eishockey in Hamburg steht endgültig vor dem Aus. Wie das Abendblatt erfuhr, wird Oberligaclub Crocodiles Hamburg am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen.

Grund dafür ist eine unerwartete Etatlücke für die kommende Spielzeit in Höhe von rund 150.000 Euro, die durch den Ausfall eines fest eingeplanten Hauptsponsors entstanden ist.

Eishockey: Crocodiles stellten bereits 2018 Insolvenz-Antrag

Die Gesellschafter des drittklassigen Farmsener Vereins entschieden deshalb auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend, die finanziellen Probleme nicht weiter auffangen zu können. Bereits im Dezember 2018 hatten die Crocodiles einen Insolvenzantrag gestellt.

Dieser war jedoch in Eigenverwaltung als Planinsolvenz durchgeführt worden, was den Spielbetrieb gesichert hatte. Danach sieht es vier Jahre danach nicht mehr aus. Die wahrscheinlichste Lösung ist deshalb ein Neustart in der Regionalliga.

Mehr dazu in Kürze hier.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.