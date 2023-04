Hamburg wird Gastgeber der Europameisterschaft im Siebener-Rugby

Im Juli treten die zwölf besten Nationen gegeneinander an. Gespielt werden soll in einem Stadion für mehr als 3000 Zuschauende.

Hamburg. Die Vielfalt des Sports abzubilden und zu fördern, das ist ein Ziel der Active-City-Strategie. Kein Wunder also, dass Sportsenator Andy Grote bei der offiziellen Verkündung, dass Hamburg vom 7. bis 9. Juli Ausrichter der EM im olympischen Siebener-Rugby ist, einen Fakt besonders hervorhob. „Dass der europäische Rugbyverband explizit auf uns als Austragungsort zugekommen ist, macht deutlich, dass Hamburg mit sportlichen Events so vielfältig aufgestellt ist wie kaum eine andere Stadt“, sagte der SPD-Politiker.

Siebener-Rugby: Hamburg ist EM-Gastgeber

Gespielt wird das Turnier bei Frauen und Männern mit einem Zwölferfeld. Bei den Frauen sind neben Gastgeber Deutschland Irland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Rumänien, Schweden, Tschechien, Portugal und Titelverteidiger Polen am Start. Die deutschen Männer, in deren Reihen in Ben Ellermann (25) auch ein Spieler des FC St. Pauli steht, zählen als Vizeeuropameister zu den Titelkandidaten. Die Konkurrenz kommt aus Spanien (Titelverteidiger), Frankreich, Irland, Großbritannien, Belgien, Italien, Portugal, Georgien, Rumänien, Litauen und Tschechien.

Der Europameister in der seit 2016 olympischen Siebenervariante – weltweit populärer ist die traditionelle Variante mit 15 Aktiven pro Team – wird jedes Jahr in zwei Turnieren ermittelt. Der erste Teil der EM findet in diesem Jahr vom 9. bis 11. Juni in Portugal statt. Dort sammeln die zwölf Teams Punkte, die Addition dieser mit den in Hamburg gewonnenen Zählern ergibt ein Gesamtklassement. Zwischen den beiden EM-Turnieren können sich die jeweiligen Sieger der European Games in Krakau (Polen/21. Juni bis 2. Juli) für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris qualifizieren.

Als Austragungsort ist der Sportpark Steinwiesenweg in Eidelstedt vorgesehen. Dort wird eine temporäre Arena für gut 3000 Zuschauer aufgebaut. Die Veranstaltung wird dank einer Partnerschaft mit der Agentur green4sports zum Leuchtturmprojekt für die Nachhaltigkeitsstrategie der Active City. Zudem ist der Plan, die EM mindestens fünf Jahre in Hamburg auszutragen. „Wir haben jetzt die Chance, deutschlandweit neue Impulse zu setzen. Ziel ist, Hamburg als Standort für dieses Turnier zu etablieren“, sagte Harald Hees, Präsident von Rugby Deutschland.

Das offizielle Ticketing ist bereits gestartet und läuft ab sofort online über die Plattform rugby-deutschland.reservix.de.

