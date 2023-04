Pferdesport: Hamburger Voltigiererin gewinnt Weltcupfinale in USA

Hamburg. Kathrin Meyer hat ihre Premiere im Weltcup vergoldet. Beim Pferdesport-Weltcupfinale in Omaha (US-Bundesstaat Nebraska) krönte sich die Hamburgerin mit ihrem Pferd San Classico S und longiert von ihrer Mutter Sonja Meyer zur Siegerin im Voltigieren.

Nach der Kür am Sonntag lag die 22-Jährige, die sich im Technikprogramm am Donnerstag die Führung gesichert hatte, vor der Schweizerin Danielle Bürgi (22) mit Best Brew und der Leipzigerin Julia Sophie Wagner (25) mit DSP Sir Laulau. „Es war ein bisschen Arbeit heute, weil San Classico S an einer Seite nicht hundertprozentig auf dem Zirkel war. Aber ich weiß damit umzugehen, deshalb war klar, dass es gut laufen wird“, sagte Kathrin Meyer, die im vergangenen Jahr in Herning (Dänemark) WM-Vierte gewesen war.

Dressur: Sieg für Deutschland

Während dank Doppelolympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (37/Tuntenhausen), die nach ihrer Babypause mit ihrer Stute Dalera triumphierte, auch in der Dressur ein deutscher Sieg gefeiert werden konnte, gab es im Lager der deutschen Springreiter viele enttäuschte Gesichter zu sehen. Beim Sieg des Schweden Henrik von Eckermann (41) mit King Edward war Weltcupdebütant Richard Vogel (26/Marburg) mit United Touch auf Platz acht bester Deutscher.

„Wir hatten eine tolle Weltcupsaison“, bilanzierte Bundestrainer Otto Becker, „aber im Finale waren wir unter dem Strich zu weit weg von der Spitze. Da können wir nicht zufrieden sein.“ Beim Finalturnier zählen die Punkte aus den vorherigen Weltcupstationen nicht. Alle Qualifizierten starten bei null.

Am zufriedensten durfte noch Janne Friederike Meyer-Zimmermann sein. Die Pinnebergerin war bei ihrem ersten Weltcupfinale mit Messi bei der dritten Wertungsprüfung als Sechste beste Deutsche und schloss die Gesamtwertung als zweitbeste Deutsche auf Rang 15 ab. „Es war für uns ein Highlight, dabei zu sein. Es war sehr anspruchsvoll, ich bin sehr stolz auf Messi, der gezeigt hat, dass er ein Championatspferd ist“, sagte die 42-Jährige.

