Padel Hamburg: Größte Halle Deutschlands benötigt neuen Betreiber

Die Halle in Hamburg-Curslack eröffnete erst im vergangenen August. Nun zieht sich die Firma We are Padel von dem Standort zurück.

Foto: We are Padel

Hamburg. Im vergangenen August eröffnete in Curslack die größte Halle für Padel-Tennis in Deutschland. Sieben Monate später zieht sich der Betreiber "We are Padel" (WAP) von dem Standort zurück. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden hat einen Auflösungsvertrag zum 1. April vereinbart.

Größte Padelhalle Deutschlands: WAP plant weiter Eröffnungen

Trotz des steigenden Interesses an der Sportart soll die 5350 Quadratmeter große Halle, die über zehn Doppel- und sechs Einzelspielfelder verfügt, nicht voll ausgelastet gewesen sein.

Genauere Gründe wollte WAP, deren Deutschland-Geschäftsführer Henning Kinkhorst im Januar überraschend verstarb, nicht nennen. WAP betonte aber, dass in Hamburg weitere Standorteröffnungen geplant seien.

Padel in Hamburg: Hallen mittlerweile auch in Hummelsbüttel und Rahlstedt

Die Trendsportart Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, ist in Hamburg immer gefragter. Hallen gibt es mittlerweile auch in Hummelsbüttel und Rahlstedt, die von der Firma "Padelon" betrieben werden.

Wie es am Standort in Curslack weitergeht, ist noch nicht bekannt. Eigentümer der Halle ist ein privater Vermieter. „Für uns ist entscheidend, dass alle Interessierten ab dem 1. April weiter die Möglichkeit haben, in Curslack Padel zu spielen“, sagte Holger van Dahle, Präsident des Deutschen Padel Verbandes, dem Abendblatt.

