Hamburger Spring- und Dressurderby: Mehr Preisgeld und höhere Preise

Vom 17. bis 21. Mai findet die Traditionsveranstaltung in Klein Flottbek statt. Karten kosten 20 Prozent mehr als 2022.

Hamburg. Unangenehme Nachrichten verkündet niemand gern, dennoch entschied sich Volker Wulff am Dienstagmittag für den ehrlichen Weg. „Wir haben wegen der Auswirkungen der Corona- und Energiekrise eine Kostensteigerung von rund 30 Prozent zu verzeichnen. Deshalb war es leider unumgänglich, die Ticketpreise zu erhöhen“, sagte der Chef des Deutschen Spring- und Dressurderbys, das in diesem Jahr vom 17. bis 21. Mai in Klein Flottbek ausgetragen wird.

Rund 20 Prozent Aufschlag auf die Eintrittspreise – der Stehplatz für den Derbysonntag kostet nun beispielsweise 35 Euro – halten die Pferdesportfreunde allerdings anscheinend nicht vom Besuch der Traditionsveranstaltung ab. „Die Tribünenplätze sind für Sonnabend und Sonntag bereits ausverkauft“, sagte Wulff.

Derbychef hofft auf exquisites Teilnehmerfeld

Den Spring- und Dressurreitern winken beim Derby in Klein Flottbek in diesem Jahr höhere Preisgelder.

Foto: Witters

Das fünftägige Programm soll trotz des Ausstiegs der sportlich und finanziell weltweit lukrativsten Springserie Global Tour für die Preiserhöhung entschädigen. Weil weltweit zum Hamburger Datum kein anderes Fünfsterneturnier im Kalender steht, hofft Wulff auf ein exquisites Teilnehmerfeld.

Das Preisgeld für das Springderby wird von 120.000 auf 153.000 Euro erhöht. Im Großen Preis am Sonnabend sind weiterhin 300.000 Euro zu verdienen.

Einen neuen Namenssponsor dafür will Wulff in der kommenden Woche präsentieren. Alle weiteren Partner bleiben im Boot – die Deutsche Kreditbank (DKB) bis 2024, Kaffeeunternehmer Albert Darboven als Presenting-Sponsor für das Springderby bis 2025 – und erhöhen ihre Beiträge, so dass Volker Wulff mit einem Rekordetat von knapp vier Millionen Euro planen kann.

Weitere Informationen zum Teilnehmerfeld will der Derbychef Mitte April bekannt geben. Eintrittskarten sind unter engarde.de oder bei der Hotline 01805/ 119115 erhältlich.