Bundesliga: FC Bayern mit Gala gegen Augsburg – Leipzig lauert weiter

Hamburg. Der FC Bayern München hat nach seiner Königsklassen-Gala die Pflicht im Liga-Alltag mit einigem Glanz erfüllt. Drei Tage nach dem beeindruckenden 2:0 gegen Paris St. Germain gewannen die spielfreudigen Münchner das Derby gegen einen überforderten FC Augsburg souverän mit 5:3 (4:1). Der Rekordmeister baute seine Tabellenführung kurzfristig auf drei Punkte aus, Dortmund kann im Abendspiel gegen Schalke 04 aber wieder gleichziehen.

Der FCA, der immerhin zwei der drei letzten Ligaspiele gegen die Bayern gewonnen hatte, ging bereits in der 2. Minute durch Mergim Berisha in Führung. Doch die Bayern reagierten in Klassemanier auf den Schock: Joao Cancelo glich mit seinem ersten Tor für die Münchner aus (15.).

Benjamin Pavard erzielte vier Minuten später das 2:1 und erhöhte in der 35. Minute sehenswert per Scherenschlag. Dem zuletzt in der Kritik stehenden Leroy Sane (45.) gelang vor 75.000 Zuschauern noch vor der Pause das 4:1. Erneut Berisha verkürzte per Foulelfmeter (60.), doch Alphonso Davies (74.) sorgte für klare Verhältnisse. Irvin Cardona (90.+3) traf unmittelbar vor dem Ende für den FCA.

Max Eberl freut sich über Leipzigs Sieg gegen den Ex-Club

RB Leipzig hat beim brisanten und emotional aufgeladenen Wiedersehen von Max Eberl mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach eine erfolgreiche Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Manchester City gefeiert. Am Sonnabend, dem 100. Tag der Amtszeit von Neu-Sportchef Eberl, gewann der DFB-Pokalsieger gegen zuletzt schwächelnde Gladbacher mit 3:0 (0:0).

Eberl, der Gladbach im Januar 2022 nach 23 Jahren als Spieler und Sportdirektor verlassen hatte und im vergangenen Dezember schließlich bei RB anheuerte, verfolgte die Tore von Timo Werner (58.), Emil Forsberg (71., Foulelfmeter) und Josko Gvardiol (80.) auf der Tribüne neben dem früheren RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. RB-Torwart und Ex-Gladbacher Janis Blaswich (53.) hielt außerdem einen Strafstoß nach Videobeweis von Alassane Plea.

Während Eberl seine früheren Mitarbeiter auf Gladbacher Seite vor dem Spiel herzlich begrüßte, empfingen ihn die mitgereisten Auswärtsfans weniger warm. „Eberl ist ein H*****sohn“, sangen sie, als jener im Vorfeld beim TV-Interview stand. Und der 49-Jährige kritisierte die Anhänger seinerseits.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich haben keinen Hehl daraus gemacht, dass ich krank war. Wenn diese Thematik dann einfach negiert wird und es einfach nur als Wechsel von Gladbach zu Leipzig zusammengefasst wird, ist es einfach verkehrt“, so Eberl bei Sky: „Das passiert von Menschen, die andere ins Fadenkreuz nehmen, mit Eisenstangen durch die Städte laufen und Feuer zünden.“

Neuer Investor für Hertha BSC, aber nur einen Punkt gegen Mainz

Neuer Investor, alte sportliche Sorgen: Hertha BSC hat am Tag der Verkündung seines neuen Geldgebers 777 Partners drei Big Points im Kampf gegen den Abstieg verpasst. Die Berliner kamen trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den formstarken FSV Mainz 05 hinaus und bleiben tief im Tabellenkeller stecken.

Stürmer Jessic Ngankam (18., Handelfmeter nach Videobeweis) traf für die Hertha, die durch den Einstieg der US-amerikanischen Investmentfirma frisches Geld in die sehr klammen Vereinskassen gespült bekommt. Doch Ludovic Ajorque (57.) glich sehenswert für Mainz aus, das aber nach zuvor vier Siegen in Folge einen weiteren großen Schritt in Richtung internationales Geschäft verpasste und am Sonntag auf den achten Tabellenplatz abrutschen kann.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten die Berliner den Nachfolger für Investor Lars Windhorst präsentiert, der mit seinem Unternehmen 64,7 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA gehalten hatten. Nach "kicker"-Informationen sollen von der privaten Investmentfirma zunächst insgesamt 100 Millionen Euro in den Verein fließen.

Frankfurt schwächelt im Kampf um die Königsklasse

Eintracht Frankfurt hat im Rennen um einen Champions-League-Platz erneut Punkte liegen lassen. Der Europa-League-Sieger kam am Samstag gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleibt mit 40 Zählern Tabellensechster.

Vor 50.000 Zuschauern brachte Sebastian Rode die Hessen bei der durchwachsenen Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse beim SSC Neapel in der 55. Minute in Führung. Silas (75. Minute) gelang der Ausgleich für die Stuttgarter, die sich trotz des Teilerfolges mit 20 Punkten aber weiter mitten im Abstiegskampf befinden.

Vor dem Anpfiff hatte die Eintracht einen kleinen juristischen Erfolg vermeldet. Demnach hat das zuständige Verwaltungsgericht in Italien dem Antrag der Hessen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den verhängten Fan-Ausschluss für das Champions-League-Spiel in Neapel stattgegeben. Die Präfektur Neapel könne dagegen jedoch in Berufung gehen, hieß es.