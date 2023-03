Sport Hamburg: Dieser Boxkampf startet im Luxushotel Grand Elysée

Am 25. März treten die Boxerin und der Boxer des Jahres 2022 gegeneinander an.

Hamburg. Die frisch zu Deutschlands Boxerin und Boxer des Jahres 2022 gekürten Nina Meinke (30/Berlin) und Simon Zachenhuber (24/Erding) werden sich bei ihren ersten Kämpfen nach der Ehrung den Boxfans in Hamburg präsentieren. Beide steigen am 25. März bei der zweiten Gala ihres neuen Hamburger Promoters P2M im Hotel Grand Elysée am Dammtor in den Ring. Meinke, die sich im November die WM-Titel nach Version von GBU und WIBF im Federgewicht gesichert hatte, tritt dabei in einem Aufbaukampf über acht Runden zu einem Rematch gegen Angela Cannizzaro an. Die 46 Jahre alte Italienerin hatte sie im Dezember 2020 in Magdeburg nach Punkten bezwungen.

Hamburg-Dammtor: Boxkampf im edlen Hotel Grand Elysée

Supermittelgewichtler Zachenhuber, einem breiteren Publikum aus seinem Auftritt in der TV-Show „Let’s Dance“ bekannt, bekommt es in einem deutschen Duell mit dem Braunschweiger Patrick Rokohl (34) zu tun. „Das ist national einer der besten Kämpfe, die wir machen können“, sagte P2M-Chef Axel Plaß am Mittwochmittag auf einer Pressekonferenz am Veranstaltungsort, zu dem am 25. März 600 Gäste Zutritt erhalten. Restkarten gibt es noch im Internet unter billetto.eu, einen Livestream bietet P2M auf dem eigenen YouTube-Kanal an.

Hauptkämpfer des Abends ist in Abwesenheit der Hamburger Lokalmatadoren Peter Kadiru (boxt am 1. April in London) und Dilar Kisikyol (laboriert an einer hartnäckigen Entzündung der Nasennebenhöhlen) Felix Langberg (31). Der in elf Profikämpfen unbesiegte Rostocker Schwergewichtler fordert im Duell um den EM-Titel des Weltverbands WBA den Essener Patrick Korte (39) heraus, der 19 seiner 22 Profikämpfe gewinnen konnte. P2M-Cheftrainer Christian Morales verspricht sich von dieser Auseinandersetzung zweier schlagstarker Athleten eine explosive Mischung. „Ich glaube nicht, dass der Kampf über die angesetzten zwölf Runden gehen wird“, sagte er.