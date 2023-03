Hamburger Basketballer Mubarak Salami stirbt auf A7: Zehntausende Euro gespendet

Mubarak Salami wurde für den ETV Hamburg zweimal Topscorer der Nordstaffel der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Am Freitag starb der Hamburger bei einem Autounfall auf der A7.

Hamburg/Erfurt. Anfangs habe sich Robert Cárdenas Ruda nicht einmal vorstellen können, dass auch nur 5000 Euro zusammenkommen. „Ich hatte so etwas ja noch nie gemacht.“

Am Mittwochvormittag, nur zwei Tage nachdem der frühere Profi-Basketballer seine Spendenaktion für die Familie von Mubarak Salami gestartet hat, sind auf der Plattform Betterplace bereit mehr als 38.000 Euro eingegangen. „Mubis Tod hat die Leute ziemlich berührt“, sagt Cárdenas Ruda.

Am Freitagabend war Salami (26), einer der besten Basketballer Hamburgs, auf der Autobahn 7 im Heidekreis verunglückt und in seinem Fahrzeug verbrannt. Die Tragödie hatte in der Sportwelt Trauer und Bestürzung ausgelöst.

Unfalltod von Mubarak Salami: Weitere Spendenaktion sammelt 20.000 Euro

Cárdenas Ruda (40) hatte Salami mit seiner Agentur Athleadz seit Ende 2020 als Berater begleitet, hatte den Aufbauspieler nach dem Abstieg des Eimsbütteler TV aus der 2. Bundesliga Pro B im vergangenen Sommer zunächst nach Wolmirstedt und im Januar weiter nach Rhöndorf vermittelt. „Das Ziel war, dass er nächstes Jahr in der Pro A spielt“, sagt Cárdenas Ruda: „Da hätten sich sicher einige Optionen ergeben.“

Mit dem gespendeten Geld – noch bis Montag läuft die Aktion – will er nun Salamis Mutter und die sechs jüngeren Geschwister unterstützen.

Weitere rund 20.000 Euro sind bis Dienstag bei einer weiteren Spendenaktion zusammengekommen, die Salamis früherer ETV-Teamkollege Abdulai Abaker bei Gofundme gestartet hat.