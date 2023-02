Zweite Liga: Zurück auf der Bank – Ex-HSV-Trainer Hecking feiert Sieg

Dem 1. FC Nürnberg ist in der Zweiten Liga ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf gelungen. Mit dem bisherigen Sportdirektor Dieter Hecking auf der Bank gewannen die Franken am Samstag gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen 1:0 (0:0). Kwadwo Duah sorgte per Foulelfmeter in der 86. Minute für den Sieg. Dadurch rückte Nürnberg vorerst auf den zwölften Tabellenplatz vor.

Paderborn lässt gegen Kiel Punkte im Aufstiegsrennen liegen

Der SC Paderborn schaffte im Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel nur ein 1:1 (1:0). Durch das Unentschieden konnte das Team von Trainer Lukas Kwasniok nicht auf den Relegationsplatz springen und belegt weiter Rang vier. Der 1. FC Kaiserslautern ist derweil nach zuletzt zwei Niederlagen mit dem zehnten Saisonsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Sonnabend gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (1:0).

Greuther Fürth muss lange in Unterzahl spielen

Vor 39 124 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielten Terrence Boyd (22. Minute), Philipp Hercher (66.) und Kevin Kraus (69.) die Tore für den Aufsteiger, der als Tabellenfünfter jetzt 38 Punkte auf dem Konto hat. Für die Fürther, die nach einer Gelb-Roten Karte für Simon Asta (29.) eine Stunde lang in Unterzahl spielen mussten, traf Branimir Hrgota (62.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Franken verharren mit 26 Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.