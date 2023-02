DFB-Pokal: Frankfurt und Freiburg lösen Viertelfinal-Tickets

Frankfurt/Sandhausen. Eintracht Frankfurt hat als sechster Fußball-Bundesligist das Pokal-Viertelfinale erreicht. In einem rasanten Hessen-Derby setzte sich die Eintracht am Dienstagabend im Achtelfinale mit 4:2 (2:2) gegen Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 durch. Vor 49.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena erzielten zwei Mal Randal Kolo Muani (6./90. Minute), Rafael Borré (44.) und Daichi Kamada (62.) die Tore für den Bundesligisten. Mathias Honsak (29./31.) traf für die Gäste.

DFB-Pokal: Auch Freiburg im Viertelfinale

Zuvor hatte der SC Freiburg den Viertelfinaleinzug in Sandhausen klar gemacht. Das Team von Trainer Christian Streich setzte sich am Dienstag im Achtelfinale beim Zweitligisten SV Sandhausen mit 2:0 (0:0) durch. Hamadi Al Ghaddioui mit einem Eigentor in der 87. Minute und Freiburgs Joker Nils Petersen (90.+4) beendeten Sandhausens Traum von einer Überraschung vor 11.782 Zuschauern.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal haben neben Frankfurt und Freiburg auch der VfB Stuttgart, RB Leipzig, Bayern München und Union Berlin erreicht. Die letzten beiden Achtelfinal-Partien finden am Mittwoch statt. Der VfL Bochum empfängt dann Borussia Dortmund zum Ruhr-Derby, Zweitligist 1. FC Nürnberg trifft auf Ligarivale Fortuna Düsseldorf.