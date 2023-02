Boxen: Erster Heimkampf für Hamburg Giants seit Corona

In der Verbandshalle am Braamkamp kämpfen am Sonnabend die besten Nachwuchsboxer um den Deutschland Cup. Ein besonderer Kampfabend.

HABV-Vizepräsident Raiko Morales (39, r.) organisiert den Kampfabend in der Hamburger Verbandshalle

Hamburg. Ihr letzter Heimauftritt datiert aus Vor-Corona-Zeiten, an diesem Sonnabend nun kehren die Boxer der Hamburg Giants in die Verbandshalle am Braamkamp zurück. Allerdings nicht mehr als Bundesliga-Teilnehmer, sondern für den im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Deutschland-Cup für die besten Nachwuchsboxer. „Wir nutzen den Namen Hamburg Giants, weil dieser als Marke bekannt ist“, sagt Raiko Morales, Vizepräsident des Hamburger Amateurboxverbands (HABV), „es ist aber eine HABV-Auswahl mit Kämpfern aus mehreren Vereinen, die wir ins Rennen schicken.“

Das ist die Idee hinter dem Deutschland Cup im Boxen

Die Idee hinter dem Deutschland-Cup ist, den besten Talenten aller Gewichtsklassen, die vor dem Sprung in den Erwachsenenbereich stehen, aber noch keine Erfahrung in der Bundesliga gesammelt haben, Wettkampfpraxis auf höchstem nationalen Niveau zu verschaffen.

Im Herbst 2022 waren die Giants zu ihrem ersten Auswärtskampf angetreten, hatten bei Bavaria Landshut ein Unentschieden erkämpft. Nun gastieren an diesem Sonnabend (19 Uhr) die Wild Boys Pulheim in Hamburg. Auf dem Programm stehen acht Kämpfe über dreimal drei Minuten, besonderes Augenmerk liegt auf den Auftritten der SC-Condor-Toptalente Maxim Kaptil (Klasse bis 60 kg) und Kristiano Hoxhaj (bis 80 kg).

Cheftrainer Christian Morales wird seinem Team fehlen

Nicht dabei ist Cheftrainer Christian Morales, der seinen Mittelgewichtsprofi Simon Zachenhuber in dessen Kampf am Sonnabend in Wangen im Allgäu gegen Kilian Weck (Waldbrol) betreut. Ihn vertreten Condors Chefcoach Durac Ince und Hasan Kiraz (HNT). Der Eintrittspreis von zehn Euro kommt komplett dem HABV-Nachwuchs zugute.