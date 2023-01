NBA: Celtics besiegen Lakers nach Verlängerung

Boston. Die Boston Celtics haben ein spannendes Basketball-Duell der NBA-Rekordmeister gegen die Los Angeles Lakers gewonnen. Das Team mit der aktuell besten Bilanz der nordamerikanischen Liga setzte sich mit 125:121 (48:54, 105:105) nach Verlängerung durch, profitierte dabei aber auch von einer strittigen Entscheidung am Ende der regulären Spielzeit.

Lakers-Star LeBron James war völlig aufgebracht, weil ein Foul gegen ihn beim finalen Zug zum Korb nicht gepfiffen wurde. So ging es in die Verlängerung, in der Bostons Jaylen Brown mit elf Punkten dominierte. Brown beendete die Partie mit 37 Punkten. James überragte mit 41 Punkten sowie neun Rebounds und acht Assists. In der ewigen Scorerliste der NBA liegt der 38 Jahre alte James nur noch 117 Punkte hinter dem führenden Kareem Abdul-Jabbar. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder erzielte 13 Punkte.

Auch Wagner-Brüder verlieren

Die Orlando Magic um die Wagner-Brüder unterlagen den Chicago Bulls mit 109:128 - trotz eines stark aufspielenden Moritz Wagner. Der ältere der beiden Brüder aus Berlin erzielte zwischenzeitlich 16 Magic-Punkte in Folge und eine persönliche Saisonbestleistung von 27 Punkten. Die Starter um Franz Wagner, der mit sieben so wenige Punkte wie noch nie in dieser Saison erzielte, enttäuschten.

In einem weiteren Topspiel des Abends gewannen die Philadelphia 76ers 126:119 gegen die Denver Nuggets, den Tabellenführer der Western Conference. Für die Sixers war es der siebte Sieg in Serie. Philadelphias Joel Embiid überragte mit 47 Punkten und 18 Rebounds im Duell gegen Nikola Jokic, den zweimaligen wertvollsten Spieler des Jahres.

Die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein unterlagen den Brooklyn Nets 115:122. Für die Nets war es der neunte Sieg in Serie in dem Stadtduell. Hartenstein zeigte eine gute Leistung mit acht Punkten, fünf Rebounds und zwei Blocks. Ohne ihren Starspieler Luka Doncic unterlagen die Dallas Mavericks 100:108 bei den Utah Jazz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport