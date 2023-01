Der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan wird seine Karriere in der WorldTour am Saisonende beenden.

Radsport Ex-Weltmeister Sagan kündigt Karriere-Ende an

San Juan. Der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan wird seine Karriere in der WorldTour am Saisonende beenden.

Der 33-Jährige gab am Rande der Vuelta a San Juan in Argentinien bekannt, dass er sich im kommenden Jahr auf das Mountainbike beschränken werde und seine Laufbahn bei den Olympischen Spielen in Paris ihr Ende finden soll.

„Ich wollte immer auf dem Mountainbike aufhören, denn so begann alles. Es ist mir wichtig, Zeit mit meinem Sohn Marlon zu verbringen und das Leben nicht mehr aus der Perspektive eines Radsportlers zu sehen. Es war nie mein Traum, noch mit 40 oder 50 Jahren zu fahren“, sagte Sagan in einem Video.

Der Slowake begann seine Karriere 2011 und fuhr bisher 121 Siege ein. Von 2015 bis 2017 gewann er dreimal nacheinander das Regenbogentrikot des Weltmeisters, feierte zudem Siege bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix.

Von 2017 bis 2021 stand Sagan beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe unter Vertrag. Er gewann siebenmal das Grüne Trikot der Tour de France, so oft wie kein anderer. Außerdem gelangen ihm zwölf Etappensiege beim wichtigsten Etappenrennen der Welt.

