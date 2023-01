HSV News Abwehralarm in Sotogrande – auch Jonas David fällt aus

Sotogrande. Jonas David guckte nicht wirklich glücklich, als er am Mittwochabend um 19.23 Uhr aus dem Bus stieg und das luxuriöse Teamhotel SO Sotogrande betrat. Angenehme 15 Grad Celsius und die Annehmlichkeiten des Fünfsterne-Luxusresorts an der südspanischen Küste konnten die Laune des 22 Jahre alten HSV-Innenverteidigers nicht aufhellen. Wie der Zweitligist mitteilte, wird sich David wegen eines „kleinen Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel“ im Trainingslager in Sotogrande nur mit Rehaeinheiten beschäftigen können.

Für Trainer Tim Walter, der seinen Vertrag vor dem Abflug gemeinsam mit sämtlichen Assistenten wie erwartet bis Sommer 2024 verlängert hatte, kommt Davids Ausfall zur Unzeit. Nach der vorläufigen Dopingsperre des positiv auf Epo getesteten Mario Vuskovic steht Walter in Sebastian Schonlau nur noch ein gelernter Innenverteidiger aus dem Profikader zur Verfügung. Die U-21-Talente Valon Zumberi (20) und Luis Seifert (18) saßen zwar ebenfalls im rund eine halbe Stunde verspäteten Flugzeug, sind allerdings keine Stammplatzkandidaten für den Zweitligaauftakt gegen Eintracht Braunschweig am 29. Januar im Volkspark.

Neben David müssen in Spanien auch die Mittelfeldspieler Laszlo Benes (kleiner Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Anssi Suhonen (Sehnenverletzung im Oberschenkel) mit Rehatrainer Sebastian Capel arbeiten. „Bei Laci haben wir die Hoffnung, dass er zum Ende des Trainingslagers wieder einsteigen kann“, sagte Walter. Ersatztorwart Tom Mickel (Rippenbruch) und Talent Elijah Krahn (Innenbandteilriss im Knie) blieben als einzige Profis in Hamburg.

Aus persönlicher Sicht ist die Verletzung Davids besonders tragisch. Bereits in der Hinrunde der vergangenen Saison hatte ihn ein Muskelfaserriss im Oberschenkel gestoppt. Bis zum 11. November 2021 war das Eigengewächs in der abgelaufenen Spielzeit der HSV-Profi mit den meisten Pflichtspielminuten, in der Innenverteidigung neben Schonlau und vor Vuskovic gesetzt. Nach der 34-tägigen Zwangspause hatte sich sein kroatischer Konkurrent festgespielt.

Im Testspiel beim 1. FC Köln (0:4) am vergangenen Wochenende hatte die HSV-Innenverteidigung mit David und Schonlau phasenweise bereits keinen sicheren Eindruck gemacht. Einen entsprechend großen Fokus wollte Walter im Trainingslager auf die Abwehrarbeit legen. „Wir müssen uns mehr belohnen für den großen Aufwand, den wir betreiben. Wir müssen im Abschluss und beim Verteidigen noch resoluter sein. Deshalb haben wir auch zuletzt das Spiel in Köln verloren“, sagte der HSV-Coach vor dem Abflug.

Im Teamhotel SO Sotogrande konnten die HSV-Profis noch am Mittwochabend Bekanntschaft mit den Spielern des SC Freiburg machen, die bis zum Ende der Woche zeitgleich mit dem HSV in der großzügigen Hotelanlage wohnen und ebenfalls auf den Plätzen des rund neun Kilometer entfernten Santa Maria Polo Clubs trainieren.

Im Testspiel gegen den Bundesligazweiten am Freitag (15 Uhr) dürfte die dezimierte HSV-Abwehr vor noch größere Herausforderungen als zuletzt in Köln gestellt werden. Bei dem über viermal 35 Minuten angesetzten Testspiel gegen den Bundesliga-Topclub dürfte Talent Zumberi die Chance neben Schonlau erhalten. Eine weitere Möglichkeit wäre, den frisch von seiner Sprunggelenkverletzung genesenen Moritz Heyer in die Innenverteidigung zu beordern.

Bereits vor Davids Verletzung suchten die HSV-Verantwortlichen um den ebenfalls nach Spanien gereisten Vorstand Jonas Boldt nach einem Neuzugang für das Abwehrzentrum. Der Handlungsdruck steigt nun weiter an.

