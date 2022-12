Veolia Towers Hamburg: Verwirrung um Trennung von Marvin Clark

Hamburg. Es sind die kleinen Dinge im Leben eines Fans der Veolia Towers Hamburg, die gerade Freude bereiten. Mit Ablauf der Spielzeit am Mittwochabend gegen CB Gran Canaria nahm der 2,08 Meter große Center Jonas Wohlfarth-Bottermann einen Dreier – und traf mit 32 Jahren zum ersten Mal in seiner langen Karriere aus mindestens 6,75 Metern.

Gästetrainer Jaka Lakovič musste schmunzeln, die Zuschauer in der edel-optics.de Arena jubelten, vielleicht war ein bisschen Galgenhumor dabei. Denn viel mehr gibt es bei den Wilhelmsburger Basketballern, die gegen den Topfavoriten im EuroCup mit 76:83 ihre wettbewerbsübergreifend zehnte Niederlage in elf Begegnungen kassierten, nicht zu lachen.

„Dass ich jetzt Dreier werfe, kann nicht die Lösung sein“, sagte Wohlfarth-Bottermann, der für Galgenhumor nichts mehr übrig hatte. Dabei hatten die Towers die deutlich favorisierten Spanier phasenweise ins Schwitzen gebracht, vor allem bei der Aufholjagd im Schlussviertel gab es vielversprechende Ansätze.

Wollen sich Veolia Towers Hamburg von Marvin Clark trennen?

Und dennoch: „Wir haben unsere Scheu zu spät abgelegt, erst dann die Aggressivität an den Tag gelegt, die nötig war, unseren Korb zu schützen“, sagte Cheftrainer Raoul Korner.

Im Angriff stockte die Dynamik der Hamburger, wann immer sie in ein systematischeres Spiel gezwungen wurden. Der Grund hierfür: Es fehlt, da „WoBo“ offenkundig nicht die Lösung sein kann, an fähigen Distanzschützen, die die gegnerische Verteidigung auseinanderziehen.

Dahin gehend wirkt es auf den ersten Blick überraschend, dass die Towers darüber nachzudenken scheinen, sich von einem Akteur zu trennen, der theoretisch über Qualität von der Dreierlinie verfügt. Eine Stunde nach Spielende – ein bemerkenswerter Zeitpunkt – berichtete das griechische Portal „Totalbasket“ von einer Vertragsauflösung mit Marvin Clark.

Veolia Towers dachten bereits über Trennung von Marvin Clark nach

Korner dementierte auf Abendblatt-Nachfrage: „Ich denke, dass sie es aus der Tatsache geschlossen haben, dass Marvin in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt hat und dass wir am Markt die Augen offen halten. Am Status quo hat sich aber seit Monaten nichts verändert.“

Zur ganzen Wahrheit des Status quo gehört aber auch, dass die Towers seit besagten Monaten nicht wirklich überzeugt von Clark sind. Schon kurz nach der Verpflichtung des US-Amerikaners gab es Überlegungen, ihn wieder auszutauschen. Der passende Kandidat fand sich jedoch nicht. Korner sprach von sportlichen Anpassungsproblemen des bulligen Linkshänders, der vergangene Saison in Ungarn gespielt hatte.

Marvin Clark überzeugt im EuroCup und enttäuscht in der Bundesliga

Zwischenzeitlich stabilisierte sich Clarks Leistung, im EuroCup trifft er gute 40,6 Prozent seiner Dreipunktewürfe. In der Bundesliga ist er mit einer Quote von 26,7 Prozent und durchschnittlich nur 5,5 Punkten jedoch kein Faktor. Eine vorzeitige Trennung wäre jedenfalls weniger überraschend als ein weiterer Dreier von Wohlfarth-Bottermann.

Ebenjener Wohlfarth-Bottermann wurde von der Spielleitung der Bundesliga wegen seines disqualifizierenden Fouls im Spiel gegen Rostock würde für die Partie gegen Oldenburg (27. Dezember) gesperrt.