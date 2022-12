Hallenhockey: EM 2024 und 2026 in Deutschland

Hamburg. Die Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2024 und die der Herren im Jahr 2026 finden in Deutschland statt. Dies gab der Kontinentalverband EHF am Mittwoch bekannt. Die Frauen spielen vom 8. bis 11. Februar 2024, bei den Männern steht der genaue Termin noch nicht fest. Auch die Austragungsorte werden noch bekannt gegeben.



„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt schon wissen, dass wir 2024 und 2026 zwei weitere europäische Highlight-Veranstaltungen ausrichten werden. Das bedeutet, dass wir in fünf Jahren vier Europameisterschaften in Deutschland haben werden. Aber bevor wir 2024 wieder in die Halle gehen, freuen wir uns jetzt schon auf die Feldhockey-EM 2023 in Mönchengladbach“, sagte Niclas Thiel, kaufmännischer Geschäftsführer des Deutschen Hockey-Bundes.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Hallen-EM der Damen und Herren in der Sporthalle Hamburg stattgefunden. Dabei setzten sich die Frauen im Finale gegen die Niederlande vor 3550 Zuschauern mit 5:4 (1:2) durch und feierten ihren bereits 16. Europameisterschaftstitel. Platz drei ging nach einem 1:0 (0:0) über Österreich an die Ukrainerinnen.

Die deutschen Hockey-Männer um Rekordnationalspieler Tobias Hauke mussten sich erst im Endspiel dem Hallen-Weltmeister aus Österreich mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.