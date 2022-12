WM Inside - Der Expertentalk: Harald Stenger zur Blamage

Deutschland ist raus! Wie 2018 scheitert das DFB-Team in der WM-Vorrunde. Über diese Blamage diskutieren wir in unserem WM-Podcast.

Essen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist trotz des 4:2 im abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica zum zweiten Mal in Folge bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden. Weil sich Japan überraschend mit 2:1 gegen Spanien durchsetzte. Für Deutschland ist die nächste Blamage nach der WM 2018 in Russland, als ebenfalls nach der Vorrunde Schluss war. Wie tief der Stachel sitzt, verdeutlichen die Worte von Joshua Kimmich. „Für mich ist es echt, würde ich sagen, der schwierigste Tag meiner Karriere“, sagte der DFB-Star nach dem Aus.

WM Inside - Der Expertentalk mit Ex-DFB-Medienchef Harald Stenger

In unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts "WM Inside - Der Expertentalk" sprechen wir über das schockierende Scheitern der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Warum auch das Spiel gegen Costa Rica eklatante Schwächen gezeigt hat, welche Schlüsse der DFB aus dem Aus ziehen sollte und warum echte Typen in der aktuellen Nationalmannschaft fehlen? Funke-Sportchef Peter Müller diskutiert mit Moderator Nils Halberscheidt und dem ehemaligen DFB-Pressesprecher Harald Stenger, der wie gewohnt Klartext spricht. Stenger arbeitete von 2001 bis 2012 für den DFB. Ebenfalls im Podcast zu Gast: Unser WM-Reporter Sebastian Weßling, der gegenwärtig in Katar weilt.

Sie können den Podcast „WM Inside – Der Expertentalk“ direkt hier im Player im Artikel oder in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone hören, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Einfach „WM Inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Neuer Podcast nimmt die WM in Katar in den Fokus

Der neue Podcast „WM Inside“ liefert Hintergründe, Analysen und Eindrücke aus erster Hand von unseren FUNKE-Reportern aus Katar. Vor Turnierstart ordnet das WM-Inside-Team das Turnier nicht nur politisch ein, wir blicken auch auf die Vorbereitungen der deutschen Mannschaft und der anderen Teams. Von unserem WM-Studio in Essen aus diskutieren unsere Moderatoren mit Reportern, FUNKE-Fußballexperten und prominenten Gästinnen und Gästen. Mit Beginn des Turniers analysieren wir die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft.

Neue Folgen gibt es nach jedem Deutschlandspiel, beziehungsweise nach dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos folgen und keine Folgen verpassen!