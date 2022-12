WM-Liveblog: Frankreich legt Protest nach 0:1-Niederlage ein

Doha.

Vier Partien stehen am Donnerstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar an. Für die DFB-Mannschaft geht es im abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica (20 Uhr). Ein Sieg ist Pflicht, zeitgleich sollte Spanien gegen Japan gewinnen. In der Gruppe F treffen um 16 Uhr Marokko und Kanada sowie Belgien und Kroatien aufeinander.

Frankreich legt nach der 0:1-Niederlage gegen Tunesien Protest ein. Grund ist der Ausgleichstreffer von Antoine Griezmann in der Schlussminute. Schiedsrichter Matt Conger hatte die Partie bereits abgepfiffen, ehe er den Treffer wegen einer Abseitsposition nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten doch noch aberkannte. Das sei "zu Unrecht" passiert.

Nach dem Ausscheiden Mexikos bei der WM 2022 in Katar hat Trainer Gerardo Martino seinen Abschied angekündigt. Mexiko reichte ein 2:1-Erfolg über Saudi-Arabien nicht, stattdessen zogen Argentinien und Polen in die nächste Runde ein.

"Siegen oder fliegen" - so lautet das Motto für die deutsche Nationalmannschaft an diesem Donnerstag. Gegen Costa Rica (20 Uhr) ist ein Sieg Pflicht, um das Achtelfinale erreichen zu können. Sollte Spanien zeitgleich gegen Japan gewinnen, wäre die DFB-Elf weiter. Wenn Japan gewinnt, müsste das Team von Hansi Flick einen sehr hohen Sieg einfahren.

WM 2022 in Katar: Alle wichtigen News im Liveblog

Ausgleich nach Schlusspfiff aberkannt: Frankreich legt Protest ein

08:31 Uhr: Der französische Fußball-Verband wird nach eigener Aussage fristgerecht Protest gegen die Wertung der 0:1-Niederlage im letzten WM-Gruppenspiel gegen Tunesien eingelegt. Grund dafür ist die Tatsache, dass Schiedsrichter Matt Conger den Ausgleich der Franzosen in der achten Minute der Nachspielzeit zunächst gab und das Spiel abpfiff, das Tor nach Intervention des Video-Assistenten aber wegen einer Abseits-Stellung von Schütze Antoine Griezmann noch aberkannte. Das Spiel wurde kurz fortgesetzt und endete mit 1:0 für Tunesien.

Die Aberkennung des Treffers sei „zu Unrecht“ erfolgt, teilte der französische Verband am Mittwochabend mit. Man arbeite den Protest gerade aus, dieser muss bis 24 Stunden nach dem Spiel eingegangen sein.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte schon auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Rechtmäßigkeit der Entscheidung angezweifelt. „Ich kenne nicht alle Regeln“, hatte er gesagt: „Aber der Schiedsrichter pfeift ab, dann kommt der VAR. Ich wusste nicht, dass das erlaubt ist. Wusstest Ihr, dass das erlaubt ist?“

Mexikos Trainer Martino kündigt Abschied an

08:10 Uhr: Nach dem frühen WM-Aus hat Mexikos Fußball-Nationaltrainer Gerardo Martino seinen Abschied angekündigt. „Mein Vertrag ist mit dem Schlusspfiff ausgelaufen, es gibt nichts weiter zu tun“, sagte der 60-Jährige nach dem 2:1 (0:0) zum Vorrundenabschluss gegen Saudi-Arabien, „ich bin hauptverantwortlich für die Frustration und die Enttäuschung, die wir erleben. Ich fühle eine große Traurigkeit. Ich übernehme die gesamte Verantwortung für dieses Scheitern.“

Nach ihrem einzigen Sieg in der Vorrunde verpassten die Mexikaner die K.o.-Runde nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Polen, das 0:2 gegen Argentinien verlor. Damit endete eine Serie von sieben Achtelfinalteilnahmen seit 1994. Der Argentinier Martino war seit 2019 mexikanischer Nationaltrainer und gewann im selben Jahr den Gold Cup. Schon seit einigen Monaten stand er aber in der Kritik. Der mexikanische Verband bot ihm laut Medienberichten eine Vertragsverlängerung an, die er jedoch ablehnte.

Lizarazu beeindruckt vom "großartigen Füllkrug"

07:48 Uhr: Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler und Ex-Profi von Bayern München, Bixente Lizarazu, traut der deutschen Elf bei der WM in Katar nicht allzu viel zu. „Bei Deutschland tue ich mich schwer. Aktuell ist das nicht gut genug“, sagte der Weltmeister von 1998 dem Nachrichtenportal t-online.

Der 52-Jährige weiter: „Deutschland ist normalerweise immer einer der Top-Favoriten. Aber so ein Auftritt wie gegen Japan darf sich nicht wiederholen.“ Die Leistung gegen die Spanier im zweiten Spiel habe ihn aber „beeindruckt“.

Lizarazu hat zudem lobende Worte für WM-Neuling Niclas Füllkrug (29), Torschütze beim 1:1 gegen Spanien, parat: „Im Ausland sind wir gute, deutsche Neuner gewohnt. Miroslav Klose, Mario Gomez – oder eben jetzt Niclas Füllkrug. Er hat gegen Spanien viel Aggressivität reingebracht und getroffen. Das war großartig.“

Weitere News zur WM in Katar

Japans Yoshida: Spanien das wichtigste Spiel meiner Karriere

07:36 Uhr: Japans Nationalmannschafts-Kapitän Maya Yoshida sieht das Vorrundenspiel gegen Spanien bei der WM in Katar als wichtigste Partie seiner Karriere an. Dies sagte der 34 Jahre alte Verteidiger vom FC Schalke 04 der Nachrichtenagentur Kyodo in Doha. Für ihn sei das Spiel am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaTV) sogar über dem WM-Achtelfinale 2018 gegen Belgien einzustufen, das Japan trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 verlor. Gegen Spanien reicht nur ein Sieg, um sicher die Runde der letzten 16 zu erreichen. Bei einem Remis wäre man vom Ergebnis zwischen Costa Rica und Deutschland abhängig.

WM 2022 in Katar: Diese Spiele stehen heute an

Costa Rica - Deutschland (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Nach dem schlechtesten Start in der deutschen WM-Historie seit 1938 muss die DFB-Elf gegen die Defensivkünstler aus Mittelamerika den Tore-Turbo anwerfen. Die Stimmung ist nach dem Remis gegen Spanien gut. Alle 26 Spieler sind fit. Spannend wird, auf wen Trainer Flick in der Offensive setzt. Den Costa Ricanern kann sogar ein Punkt für das Weiterkommen reichen.

Japan - Spanien (20.00 Uhr/MagentaTV)

Um sicher ins Achtelfinale zu kommen, muss Japan nach Deutschland den nächsten Ex-Weltmeister schlagen. Gegen Spanien könnte Coach Moriyasu wieder eine ähnliche Elf bringen wie gegen die DFB-Elf. Seine Veränderungen gegen Costa Rica wurden kritisiert. Spanien ist als Tabellenführer mit vier Punkten in der besten Situation, schon ein Unentschieden reicht zum Weiterkommen. Spielmacher Gavi konnte zuletzt zweimal nicht trainieren.

Kroatien - Belgien (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Nach der starken Vorstellung beim 4:1 gegen Kanada reicht dem Vize-Weltmeister aus Kroatien ein Punkt zum Weiterkommen. Spielmacher Luka Modric wäre bei einer weiteren Gelben Karte in einem möglichen Achtelfinale gesperrt. Bei den Belgiern lagen zuletzt die Nerven blank. Eine Krisensitzung soll die Wende bringen. Das Team benötigt einen Sieg oder einen Punkt und eine hohe Niederlage Marokkos gegen Kanada.

Kanada - Marokko (16.00 Uhr/MagentaTV)

Die Marokkaner könnten zum ersten Mal seit 36 Jahren in die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft einziehen. Dafür braucht das Team um Hakim Ziyech (FC Chelsea) und Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) nur noch ein Unentschieden gegen den Gruppenletzten Kanada. Die Nordamerikaner sind bereits ausgeschieden. Ihr erstes Tor bei einer Fußball-WM haben sie immerhin geschossen, jetzt soll der erste Punkt her. (mit dpa/sid)