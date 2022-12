Deutschland ist raus aus der WM 2022: Alle News im Liveblog

Die nächste WM-Blamage ist perfekt. Deutschland ist auch in Katar in der Vorrunde gescheitert und fährt heim. Alle News und Reaktionen.

Doha.

Nach 2018 ist Deutschland wieder in der Vorrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft gescheitert. Japan hat mit einem überraschenden Erfolg gegen Spanien bei der Fußball-WM in Katar für ein deutsches Vorrunden-Aus gesorgt. Das 4:2 gegen Costa Rica reichte dem DFB-Team nicht.

Rio-Weltmeister Thomas Müller hat nach dem Aus seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angedeutet. Torwart Manuel Neuer bekräftigte hingegen, dass er nicht an einen Abschied denke. Das könnte er "ausschließen", sagte der 36-Jährige.

bekräftigte hingegen, dass er nicht an einen Abschied denke. Das könnte er "ausschließen", sagte der 36-Jährige. Nach dem blamablen Scheitern in der WM-Vorrunde reist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon am Freitag aus Katar ab. „Bei der Stimmung noch einen Tag da zu sein, ist nicht gut“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Donnerstag nach dem Aus in der Gruppenphase.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar wie schon vor vier Jahren beim Turnier in Russland das Achtelfinale verpasst. Dem DFB-Team genügte am Donnerstagabend in Al-Chaur ein 4:2 (1:0) gegen Costa Rica nicht, um doch noch die K.o.-Runde zu erreichen.

Japan sorgt für deutsches WM-Aus

Im Parallelspiel gewann Japan 2:1 (0:1) gegen Spanien und sicherte sich in der Gruppe E Platz eins vor den Iberern. Deutschland wurde Dritter vor Costa Rica und blieb genau wie 2018 in der Gruppenphase hängen.

Einer der ganz Großen verlässt die große Bühne. Manuel Neuer hat sein letztes WM-Spiel gespielt.

Foto: AFP

Alle News und Reaktionen zum Aus für Deutschland gibt es in unserem Liveblog

DFB-Kapitän Manuel Neuer: Kann Rücktritt "ausschließen"

00:42 Uhr: Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat kurz nach dem WM-Aus in Katar einen Rücktritt aus der DFB-Auswahl ausgeschlossen. „Ja, soweit ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen“, sagte der 36 Jahre alte Torwart des FC Bayern München nach dem 4:2 gegen Costa Rica, das der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht zum Einzug ins Achtelfinale gereicht hatte.

„Wir sind natürlich alle frustriert, und das ist schwer zu verarbeiten für uns, und wir werden sicherlich brauchen, um das zu verstehen, was hier passiert ist. Das ist klar“, sagte Neuer nach seinem 117. Länderspiel.

Ex-Kapitän Michael Ballack übt scharfe Kritik nach WM-Blamage

00:35 Uhr: Michael Ballack war sauer über das überflüssige WM-Aus, der Ex-Kapitän und Experte für Magenta TV hielt eine Grundsatzrede: „Jetzt geht es darum, jeden Stein umzudrehen, inhaltlich. Auch beim DFB. Und nicht den gleichen Fehler wie 2018 zu machen. Als der Präsident sich kurz nach dem Ausscheiden hinstellt und sagt: Der DFB und sein Trainerteam analysieren das jetzt und dann macht Jogi weiter. Es gehört beim DFB dazu, dass jede Position hinterfragt wird. Da gehört auch der Trainer dazu. Alle. Aber wer führt die Diskussion? Ist da eine Organisation oder eine Instanz, die die Jungs im operativen Geschäft hinterfragt. Das heißt nicht, dass man sie auswechseln muss. Das heißt, dass man sich kritisch hinterfragt. Dass man wirklich Kritik intern und extern übt und dann zu einer Schlussfolgerung kommt. Und nicht vorgefertigt schon sagt: Wir machen so weiter.“

Dreimal so auszuscheiden, „das passiert halt, wenn man sich nicht kritisch hinterfragt. Es geht um die Ausrichtung. Und wenn ich eine Ausrichtung habe, dann suche ich mir auch die Leute dazu. Es geht um den deutschen Fußball und eine deutsche Nationalmannschaft, die erfolgreich Fußball spielt und weit kommt. Fußballerisch bringen wir alles mit. Aber wir können es nicht abrufen.“

Thomas Müller mit Abschiedsworten nach WM-Aus

00:23 Uhr: Unmittelbar nach dem Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat sich Thomas Müller mit emotionalen Worten von den deutschen Fans verabschiedet. „Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich ein paar Worte an alle deutschen Fußball-Fans, die mich in allen Jahren begleitet haben, richten“, sagte der 33 Jahre alte Profi des FC Bayern München am Donnerstagabend in der ARD nach dem 4:2 gegen Costa Rica.

„Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt“, sagte er. „Ich habe in jedem Spiel versucht, meint Herz auf dem Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es einen neuen Trend durch meine Aktionen, manchmal hatten auch die Zuschauer Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein. Und alles Weitere muss ich erst mal sehen.“

Danke für alles Thomas Müllerpic.twitter.com/5Jr8w2LuuJ — (@ysvwb) December 1, 2022

Joshua Kimmich nach WM-Aus: "Angst davor, echt in ein Loch zu fallen"

00:13 Uhr: Joshua Kimmich kämpfte mit den Tränen. Eine schwarze Plastiktüte mit seinen Schuhen darin baumelte in seiner Hand hin und her. Keinem anderen Spieler waren Schmerz und Betroffenheit über den WM-K.o. der Fußball-Nationalmannschaft so sehr anzumerken wie dem Bayern-Profi. „Wir fahren wieder nach Hause. Dementsprechend habe ich ein bisschen Angst davor, echt in ein Loch zu fallen“, sagte der 27-Jährige nach dem 4:2 gegen Costa Rica am frühen Freitagmorgen Ortszeit in der Interviewzone des Al-Bait Stadions in Al-Chaur. „Für mich ist es echt, würde ich sagen, der schwierigste Tag meiner Karriere“, fügte Kimmich an. Trotz des Sieges schied die Nationalmannschaft als Dritter der Gruppe hinter Japan und Spanien aus.

Joshua Kimmich war nach dem Aus der deutschen Mannschaft maßlos enttäuscht.

Foto: firo

Ein Ende seiner DFB-Karriere schloss Kimmich nach dem bitteren dritten Turnier-Aus nacheinander aus. „Nein“, lautete die kurze Antwort auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt. Ein Makel bleibt nun aber an seiner Laufbahn haften, befürchtet Kimmich. „Das ist schon für mich persönlich nicht so einfach zu verkraften. Weil ich persönlich mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht werde“, sagte er.

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel

DFB-Team reist nach WM-Aus am Freitag aus Katar ab

00:03 Uhr: Nach dem blamablen Scheitern in der WM-Vorrunde reist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon am Freitag aus Katar ab. „Bei der Stimmung noch einen Tag da zu sein, ist nicht gut“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Donnerstag nach dem Aus in der Gruppenphase. Vor dem Abflug werde Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, in Doha noch zu den Medien sprechen. „Dann werden wir uns zügig zusammensetzen und die gesamte Lage diskutieren“, fügte Bierhoff hinzu.

Die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick stellte der für das Nationalteam zuständige Bierhoff indes nicht infrage. „Hansi Flick hat einen Vertrag bis 2024 und ich gehe davon aus, dass er ihn erfüllen wird“, betonte der 54-Jährige.

Die DFB-Auswahl hatte trotz eines 4:2 (1:0) gegen Costa Rica im letzten WM-Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Durch den überraschenden Sieg der Japaner gegen Spanien musste sich das deutsche Team mit Rang drei in der Gruppe begnügen. Schon 2018 war die Nationalmannschaft bei der WM in Russland in der Vorrunde gescheitert.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff: „Leider habe ich keine Argumente“

00:01 Uhr: DFB-Direktor Oliver Bierhoff will trotz des erneuten Scheiterns der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde keine persönlichen Konsequenzen ziehen. „Das schließe ich gerade aus“, sagte der 54-Jährige am Donnerstag in Al Chaur. Die DFB-Auswahl hatte zuvor in Katar trotz eines 4:2 (1:0) gegen Costa Rica wie schon vor vier Jahren in Russland das WM-Achtelfinale verpasst.

Bierhoff verwies in der ARD auf seine 18 Jahre Arbeit für den DFB und mahnte, seine gesamte Bilanz zu betrachten. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl für mich“, beteuerte der frühere Nationalspieler.