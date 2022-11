Die Route du Rhum ist eine Transatlantik-Einhand-Segelregatta, die seit 1978 alle vier Jahre im späten Herbst ausgetragen wird. Start ist die kleine Stadt Saint-Malo in der Bretagne, Ziel die Karibikinsel Guadeloupe. Dazwischen liegen 3540 Seemeilen (6540 Kilometer) über das Meer nonstop. In Frankreich hat die Wettfahrt einen gewissen Kultstatus. Jedes Mal gehen eine Reihe der dort hochverehrten Hochseesegler an den Start. Zudem gilt die Route du Rhum als Vorbereitungsregatta für die ebenfalls alle vier Jahre stattfindende Vendée Globe, die härteste Einhand-Regatta einmal um die Welt. Die insgesamt 138 Segler treten in sechs verschiedenen Klassen gegeneinander an. Die schnellsten Schiffe werden bereits nach einer Woche über die Ziellinie in der Karibik fahren.