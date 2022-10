Zweitliga-Profi rassistisch beleidigt: Hansa-Rostock-Fan stellt sich

Terrence Boyd führte den 1. FC Kaiserslautern in Rostock mit einem Doppelpack zum Sieg. Ein Hansa-Fan beleidigte ihn rassistisch.

Eklat in 2. Bundesliga

Eklat in 2. Bundesliga Profi rassistisch beleidigt: Rostock-Fan stellt sich

Rostock. Der Rostocker Fußball-Fan, der Stürmer Terrence Boyd vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern beim Duell am Freitag rassistisch beleidigt hat, hat sich gestellt und die Tat gestanden. Dies bestätigte Hansa Rostock am Montag. Gegen den Fan werde „ein Stadionverbotsverfahren“ eingeleitet, es handle sich nicht um einen der drei Capos in der Kurve, „sondern um einem Fan direkt neben einem der Vorsänger-Podeste“, hieß es im Statement des Clubs.

ℹ Update: Unser F.C. #Hansa konnte aufklären, wer am vergangenen Freitag beim Gastspiel des 1. FC #Kaiserslautern den Spieler @TBoyd91 im Ostseestadion rassistisch beleidigt hat - und hat entsprechende Konsequenzen eingeleitet 👇https://t.co/uFfvKSHNAc — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) October 24, 2022

Boyd hatte die Lauterer mit einem Doppelpack zum 2:0-Sieg in Rostock geführt, nach dem Spiel wurde der Amerikaner von einem Zuschauer beleidigt. Dies war in der Sky-Übertragung über die Mikrofone zu hören.

Hansa-Fan beleidigt Profi rassistisch – Staatsschutz ermittelt

Hansa hatte daraufhin öffentlich um Entschuldigung gebeten, sich telefonisch bei Angreifer Boyd und schriftlich beim FCK gemeldet. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung.

Boyd hatte selbst am Sonnabend von dem Telefonat mit Hansas Vorstandschef Robert Marien berichtet und sich für die Reaktion des Vereins bedankt. „Ich habe ihm gesagt, bei der Fan-Gewalt kann es immer mal sein, dass vereinzelt Menschen/Aktionen dabei sind, die nicht für die Werte des Clubs stehen“, schrieb der 31 Jahre alte Stürmer bei Twitter.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

die nicht für die Werte des Clubs stehen. Es ist immer einfacher zu zerstören als aufzubauen. Sowas ist schwer zu verhindern bei Tausenden Besuchern und kann überall passieren. Für mich ist die Sache damit gegessen und wünsche dem @HansaRostock weiterhin alles Gute! 2/2 — tboyd.eth (@TBoyd91) October 22, 2022