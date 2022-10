Hamburgerin Eva Lys für Billie Jean King Cup nominiert

Hamburg. Eva Lys (20/Club an der Alster) ist von Teamkapitän Rainer Schüttler erstmals für das Porsche Team Deutschland für die Play-offs im Billie Jean King Cup (11. und 12. November) in Rijeka (Kroatien) nominiert worden. Der Billie Jean King Cup ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, das Pendant zum Daviscup bei den Herren.

Eva Lys ist in der Weltrangliste aktuell so gut positioniert wie noch nie, steht auf Platz 156. Von Montag an wird die Hamburgerin beim mit 60.000 Euro dotierten W-60-Event des Weltverbands ITF in der Horner Verbandshalle aufschlagen.

Billie Jean King Cup: Kerber fehlt wegen Babypause

Wegen der Babypause der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber (34/Kiel) und dem Karriereende von Andrea Petkovic (35/Darmstadt) führen die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau/Weltranglisten-71.) und die 23 Jahre alte Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund/Nr. 74) das Aufgebot beim Fedcup-Nachfolger an.

Zudem wurden Anna-Lena Friedsam (28/Neuwied/Nr. 148) und Laura Siegemund (34/Filderstadt/Nr. 33) nominiert. Für Deutschland geht es in der Relegationspartie gegen Kroatien um den Klassenerhalt.

„Mit Tatjana, Jule, Laura und Anna-Lena sind die derzeit vier besten deutschen Spielerinnen nominiert. Wir reisen also in Topbesetzung nach Kroatien. Eva Lys komplettiert das Team und hat es sich absolut verdient, als fünfte Spielerin dabei zu sein. Sie hat eine sehr gute Saison gespielt und tolle Ergebnisse erzielt“, sagt Teamkapitän Schüttler.



