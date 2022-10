Dart: Erstes Ranglistenturnier in Hamburg seit Pandemiebeginn

563 Teilnehmer haben sich für das Turnier angemeldet, das nun erstmals in der Tennishalle an der Wendenstraße ausgetragen wird.

Am Wochenende findet nach zwei Jahren Pause erstmals wieder ein wieder ein Ranglistenturnier des Deutschen Dartverbandes (DDV) in Hamburg statt (Symbolbild).

Hamburg. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird an diesem Wochenende in Hamburg wieder ein Ranglistenturnier des Deutschen Dartverbandes (DDV) ausgetragen. Am Sonnabend und Sonntag geht es in der der Tennishalle an der Wendenstraße (Borgfelde) um die Riwal-Waterkant-Trophy.

„Dieses Traditionsturnier genießt einen hohen Stellenwert bei uns“, sagt René Otsman, Präsident des Landesdartverbandes Hamburg (LDVH). Auf 2500 Quadratmetern haben Otsman und sein Team 55 Steeldartscheiben angebracht, die jetzt erstmals genutzt werden. Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) wird vor dem Turnierstart ein Grußwort der Stadt ausrichten.

Dart: Ranglistenturnier findet in Tennishalle statt

Dass der LDVH in der Halle überhaupt spielen darf, ist auf eine im April geschlossene Kooperation mit dem Hamburger Betriebssportverband (BSV) zurückzuführen. „Die Dreifeldhallen, die wir bislang genutzt haben, sind belegt. Ohne die Zusammenarbeit mit dem BSV hätten wir in diesem Jahr keinen Austragungsort in Hamburg gefunden“, sagt Otsman.

In der Tennishalle sollen künftig alle Hamburger Ranglistenturniere sowie die Hamburger und norddeutschen Meisterschaften ausgeworfen werden. Das gemeinsame Motto von LDVH und BSV lautet dabei: „Vom Kneipen- zum Breitensport“. Otsman: „Mein Ziel ist es, dass Training und Wettbewerbe bald nur noch in Hallen und nicht mehr in Kneipen stattfinden. Dadurch sollen auch Kinder und Jugendliche einen besseren und früheren Zugang zum Dartsport erhalten.“

Dart: 563 Teilnehmer angemeldet

Für die Waterkant-Trophy, bei der dank Sponsor Riwal Deutschland 4000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet werden können, haben sich 563 Teilnehmer (79 Frauen, 484 Männer) angemeldet. Anwurf ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Am Sonnabend gibt es vom 11 Uhr an zudem ein Junioren-Turnier (39 Anmeldungen).