Bundesliga: Bochum gelingt Befreiungsschlag, Alonso feiert Traumeinstand

Leverkusen. Eindrucksvoller Einstand für die neueste Attraktion der Fußball-Bundesliga: Beim vielbeachteten Debüt von Trainer Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen sich stark verbessert gezeigt und einen ersten Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Gegen den Aufsteiger Schalke 04 gewann die Werkself hochverdient mit 4:0 (2:0).

Der überragende Moussa Diaby (38.) mit seinem ersten Saisontor, Jeremie Frimpong (41./53.) und Paulinho (90.) trafen für die Gastgeber und ließen ihren neuen Trainer erstmals jubeln. Erst am Mittwoch war der ehemalige Welt- und Europameister Alonso als Nachfolger des erfolglosen Gerardo Seoane von Bayer verpflichtet worden.

Leverkusen verlässt nach Alonsos Debütsieg Abstiegsränge

Das katastrophal in die Saison gestartete Bayer zog damit an den Schalkern vorbei und verließ die Abstiegsränge – für Knappen-Trainer Frank Kramer dürfte die Luft nach dem nächsten spielerischen Offenbarungseid dagegen immer dünner werden.

Die Leverkusener feiern den Sieg gegen den FC Schalke 04.

Foto: Marius Becker/dpa

Marco Rose hat mit RB Leipzig unterdessen wieder einen kleinen Dämpfer kassiert. Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend zwei Siegen kam der Pokalsieger beim FSV Mainz 05 zu einem 1:1 (0:1).

Marcus Ingvartsen erzielte unmittelbar vor der Halbzeit den Mainzer Führungstreffer (45.). Christopher Nkunku (80.) glich vor 26.100 Zuschauern für die Gäste aus Leipzig aus. Beide Teams haben nun zwölf Zähler auf dem Konto.

Der Mainzer Alexander Hack (l.) beim Kopfballtriell mit den Leipzigern Willi Orban (M.) und Marcel Halstenberg.

Foto: Torsten Silz/dpa

Bochum feiert gegen Frankfurt ersten Saisonsieg

Kollektives Aufatmen an der Castroper Straße: Der VfL Bochum hat bei der Heimspiel-Premiere von Trainer Thomas Letsch den ersten Saisonsieg gefeiert und ein Lebenszeichen an die Konkurrenz geschickt. Das Tabellenschlusslicht siegte 3:0 (0:0) gegen den Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt.

Philipp Hofmann (71.) erzielte das Führungstor für die Gastgeber, ein Eigentor von Evan Ndicka (87.) und ein Treffer Philipp Förster (90.+1) sorgten für den Endstand. Mit vier Punkten nimmt die Letsch-Elf damit wieder Kontakt mit dem rettenden Ufer auf und blieb dabei zum zweiten Mal in Serie im eigenen Stadion ungeschlagen. Die Euro-Adler der Eintracht verpassten es, mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel zumindest vorübergehend nach Punkten mit der Spitzengruppe gleichzuziehen.

Bochums Philipp Förster zeigt nach seinem Tor zum 3:0-Endstand, wie viel er von der Kritik der vergangenen Wochen an sich herangelassen hat.

Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Wolfsburg rettet Punkt in Augsburg

Der VfL Wolfsburg hat seinen zweiten Sieg in Serie verpasst – aber mit Glück wenigstens einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ging in einer bisweilen hitzigen Begegnung beim FC Augsburg zunächst überraschend durch Yannick Gerhardt (27.) in Führung, durfte am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) zufrieden sein. Robert Gumny (55.) bescherte den Gastgebern nach zuvor drei Siegen das verdiente Unentschieden.

Wolfsburg hatte zunächst stark unter Druck gestanden, übernahm dann nach 20 Minuten zwischenzeitlich die Kontrolle über das Spiel, das kurz vor der Pause beinahe aus den Fugen geriet. Augsburg drängte danach erfolgreich auf den Ausgleich und hatte durch Iago die beste von vielen Chancen (66.), um erstmals seit acht Jahren wieder vier Spiele in Serie zu gewinnen.

Während des Spiels des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg gab es eine kleine Rangelei.

Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg musste ohne Rückhalt Rafal Gikiewicz auskommen – der Torhüter hatte sich beim Sieg auf Schalke am Wochenende zuvor am Oberschenkel verletzt und wurde nicht rechtzeitig fit. Für ihn stand erstmals seit Juni 2020 Tomas Koubek im Tor.

Freiburg bei Hertha auch ohne Co-Trainer Baier

Der SC Freiburg wird am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC von den Assistenz-Trainern Lars Voßler und Julian Schuster betreut. Dies gaben die Breisgauer am Sonnabend bekannt.

Nach Cheftrainer Christian Streich wurde auch dessen Vertreter Patrick Baier positiv auf das Coronavirus getestet, Streich und Baier reisen nicht an die Spree. Auch Co-Trainer Florian Bruns fährt nicht zum Spiel nach Berlin.

