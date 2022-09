Hockey: Hockeyherren des UHC nach Derbysieg Tabellenführer

Hamburg. So oft hatte er in der vergangenen Saison nach zwar guten Spielen niedergeschlagen erklären müssen, warum es dennoch nicht zum Sieg gereicht hatte. Umso gelöster wirkte Benedikt Schmidt-Busse am Wochenende. „Wir haben ein Superspiel gemacht. Die Jungs haben unterstrichen, was schon in der Vorbereitung zu sehen war: Dass wir uns offensiv deutlich verbessert haben und viele Torchancen kreieren können. Die Tabellenführung ist eine geile Momentaufnahme“, sagte der Cheftrainer der Hockeyherren des Uhlenhorster HC, nachdem diese mit einem 7:3-Derbysieg gegen Vizemeister Hamburger Polo Club in die Feldbundes­ligasaison 2022/23 gestartet waren.

Matchwinner für den UHC war Abwehrchef und Strafeckenspezialist Benedikt Schwarzhaupt, der dreimal traf. Zudem waren Cameron Golden, Florian Sperling, Henri Schmid und Michel Struthoff erfolgreich. Die mangelnde Torgefahr, die in der vergangenen Serie fast dazu geführt hätte, dass die Hamburger in die Abstiegsrunde gemusst hätten, scheint tatsächlich behoben. Den zweiten Derbysieg des Eröffnungsspieltags feierten die Herren des Clubs an der Alster, die sich im Gastspiel beim Harvestehuder THC mit einem 3:1-Erfolg für das Viertelfinalaus in der vergangenen Saison revanchierten.

Hockey: Stan Huijsmans gab sein Pflichtspieldebüt

Bei den Damen feierte Alster beim Pflichtspieldebüt des neuen Cheftrainers Stan Huijsmans, der Vereinslegende Jens George ersetzt, einen 3:0-Erfolg bei Uhlenhorst Mülheim, legte am Sonntag ein 4:1 gegen den TSV Mannheim nach und übernahm damit als einziger Hamburger Club mit bereits zwei Partien die Tabellenführung. Tags zuvor hatte der UHC den TSV Mannheim 3:0 besiegt. Die HTHC-Damen schafften nach 0:2-Rückstand gegen den Münchner SC noch ein 4:2. Der Großflottbeker THGC unterlag dem Mannheimer HC mit 1:5.