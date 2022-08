Sport Hamburg: Active City Summer bewegt immer mehr Menschen

Die Zahl der Menschen, die die abwechslungsreichen Bewegungsangebote in Hamburg nutzen, steigt weiter. Über die Aktion.

Immer mehr Menschen probieren in Hamburg neue Sportarten aus (Symbolbild).

Hamburg. Der Active City Summer 2022 geht mit seiner fünften Auflage in seinen letzten Monat. Bis zum 30. September können noch überall in Hamburg Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche die meist niedrigschwelligen, abwechslungsreichen Bewegungsangebote der Vereine und Verbände oft ohne Anmeldung kostenfrei nutzen.

„Das Projekt kommt gut an, jedes Jahr bieten mehr Vereine Kurse an – und immer mehr Menschen nutzen diese Gelegenheit, unverbindlich Sport zu treiben und neue Sportarten kennenzulernen“, zog Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) eine positive Zwischenbilanz der Aktion, die am 1. Juli startete.

Sport Hamburg: Zahl der Veranstaltungsorte vervierfacht

Seit der Premiere im Jahr 2018 sind Angebot und Nachfrage kontinuierlich gestiegen, von anfangs 314 Kursstunden auf Stand heute 4018, von 3750 Teilnehmenden über 14.048 (2021) auf jetzt geschätzte 15.000. Die diesjährige Zielmarke von 17.500 dürfte in den nächsten fünf Wochen weit übertroffen werden. Bei der Erstauflage stellten 20 Vereine ausgebildete Trainerinnen und Trainer zur Verfügung, diesmal sind es 60. Die Zahl der Veranstaltungsorte vervierfachte sich von 32 (2018) über 85 (2021) auf bis jetzt 119.

Wie viele Teilnehmende später den Weg in einen Verein finden, darüber gibt es bislang keine verlässlichen Zahlen. Die Quote dürfte bei fünf bis zehn Prozent liegen. Der Hamburger Sportbund (HSB) wäre hier in der Pflicht, Erfolg oder Misserfolg der Aktion statistisch aufzuarbeiten.

Sport Hamburg: Active City Festival in Wilhelmsburg

Am Sonnabend, 3. September (10 bis 20 Uhr), kommt es im Wilhelmsburger Inselpark zum zweiten Mal zu einer zentralen Veranstaltung, dem Active City Festival. Wettbewerbe (3x3 Basketball, Speedklettern, Skateboarding), Schnuppertraining und Livemusik auf der Festivaltribüne stehen auf dem Tagesprogramm. Der Eintritt ist frei. Rewe stellt einen Foodcourt auf.

Informationen über Kurse und Termine: activecitysummer.de und activecityfestival.de