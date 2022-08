Bundesliga: Werder-Wahnsinn in Dortmund – Terodde verschießt zwei Elfmeter

Bremen dreht beim BVB einen Rückstand in der Nachspielzeit. Auch Mainz siegt mit Last-Minute-Tor. Leverkusen startet historisch schlecht.

Bundesliga Werder-Wahnsinn in Dortmund – Terodde verschießt zwei Elfer

Hamburg. Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga einen bitteren Rückschlag erlitten. Der BVB verspielte am dritten Spieltag in der Schlussphase gegen Werder Bremen eine 2:0-Führung und kassierte die erste Saisonniederlage. Noch schlimmer ergeht es Westrivale Leverkusen. Freiburg schenkte Trainer Christian Streich zum Jubiläum einen Derbysieg. Ex-HSV-Torjäger Simon Terodde leistete sich einen doppelten Elfmeter-Fehlschuss.

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:3

Borussia Dortmund hat den besten Saisonstart seit sieben Jahren iauf sensationelle Weise verpasst. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic verlor nach einer Zweitoreführung bis zur 88. Minute noch 2:3 (1:0) gegen Aufsteiger Werder Bremen verfehlte damit auch den Sprung an die Tabellenspitze. Drei Siege zum Auftakt waren dem BVB zuletzt in der Saison 2015/16 geglückt.

Nationalspieler Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) brachten den Gastgeber vor 81.365 Zuschauern in Führung, die Joker Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5) drehten das Spiel spät, aber keinesfalls unverdient. Für Bremen war es der erste Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr.

Bayer Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim 0:3

Harmlos, ideenlos – und weiter ohne jeden Punkt: Der Fehlstart von Bayer Leverkusen ist weiterhin ein Fall für die Vereinsgeschichte. Die hoch ambitionierte Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane verlor auch gegen die TSG Hoffenheim, im vierten Pflichtspiel der Saison war das 0:3 (0:2) Leverkusens vierte Niederlage, das hat es nie zuvor gegeben.

Christoph Baumgartner (9.), Andrej Kramarić (35.) und Georginio Rutter (78.) schossen die TSG-Tore. Champions-League-Teilnehmer Bayer steht damit weiter am Tabellenende, auch im DFB-Pokal war der Werksclub schon in der ersten Runde gescheitert – die Spielzeit hat kaum begonnen, da gerät der hoch eingeschätzte Seoane bereits unter Erklärungsdruck.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 0:0

Drei Spiele, kein Sieg: Niko Kovac muss als Trainer des VfL Wolfsburg weiter auf seinen ersten Dreier warten. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger Schalke 04 kamen die Wölfe nicht über ein torloses Remis hinaus – und hatten dabei sogar noch Glück, dass der frühere HSV-Torjäger Simon Terodde gleich zwei Elfmeter verschoss.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Schalke war es eine Woche nach dem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach der zweite Punktgewinn seit der Rückkehr ins Oberhaus. Zwar agierte der VfL im zweiten Durchgang mit teils drückender Überlegenheit und erspielte sich einige Chancen, doch Königsblau rettete das 0:0 mit Leidenschaft über die Zeit.

Ex-HSV-Torjäger Simon Terodde vom FC Schalke scheiterte in Wolfsburg gleich zweimal vom Elfmeterpunkt.

Foto: IMAGO/Joachim Sielski

Kurios wurde es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Terodde für zwei Fehlschüsse sorgte, die in jedem Saisonrückblick auftauchen dürften. Nachdem der beste Torjäger der letzten Zweitliga-Saison einen Elfmeter zugesprochen bekam, scheiterte er an VfL-Torhüter Koen Casteels. Weil der Belgier aber zu weit vor der Linie stand, wurde der Strafstoß wiederholt. Wieder zielte Terodde unten rechts – doch wieder parierte Casteels.

Für Wirbel sorgte in Wolfsburg einmal mehr die Personalie Max Kruse. Auch gegen Schalke stand der extrovertierte Angreifer nicht in der Startformation – zum dritten Mal in dieser Saison.

FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 1:2

Drei Spiele, sieben Punkte – der FSV Mainz 05 scheint in der Bundesliga auf einem guten Weg. Beim FC Augsburg gelang der Mannschaft von Bo Svensson mit einem 2:1 (1:1) der zweite Saisonsieg. Entscheidend war der Treffer von Jae-Sung Lee (90.+3). Zuvor hatte Aaron Martin einen Foulelfmeter für Mainz vergeben (62.).

VfB Stuttgart – SC Freiburg 0:1

Der SC Freiburg hat seinem Trainer Christian Streich in dessen Jubiläumsspiel das passende Geschenk gemacht. Die Breisgauer gewannen das umkämpfte Baden-Württemberg-Derby beim weiter sieglosen VfB Stuttgart mit 1:0 (1:0) und setzten ihre Erfolgsserie gegen die Schwaben fort.

Vincenzo Grifo brachte den SC vor 47.500 Zuschauern früh in Führung (11.) und sicherte den zweiten Saisonsieg. Es war das siebte Freiburger Ligaspiel in Folge ohne Niederlage gegen den VfB (fünf Siege). Für Streich war es das 400. Spiel als Trainer des SC.