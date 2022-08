Amercian Football: Sea Devils können Play-offs in Berlin perfekt machen

Hamburg. Die Hamburg Sea Devils spielen an diesem Sonntag (15 Uhr) bei den Berlin Thunder um die vorzeitige Meisterschaft in der North Conference und dem damit verbundenen Einzug in die Play-offs. Mit einem Sieg würde das Hamburger American-Football-Team zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison den Einzug ins Halbfinale der European League of Football perfekt machen. Im Hinspiel hatten die Sea Devils zum Saisonauftakt mit 43:18 gegen Berlin gewonnen.

Während es für den Vorjahresfinalisten sportlich läuft, werden die Fragezeichen hinter Quarterback Salieu Ceesay (23) in der entscheidenden Saisonphase immer größer. Nachdem der Hamburger Spielmacher am vergangenen Wochenende beim 59:0 über die Leipzig Kings früh von Ersatzmann Moritz Maack (25) ersetzt wurde, sprach Star-Defensive-End Kasim Edebali (33) in seinem Podcast „Euroballers“ erstmals von einem offenen Rennen um die Quarterbackposition.

American Football: „Moritz Maack kann dem Team helfen"

„Moritz Maack hat gezeigt, dass er diesem Team helfen kann, Spiele zu gewinnen und das Passspiel zu verbessern. Jetzt ist es eine schwierige Entscheidung, die man als Coach treffen muss. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss“, sagte Edebali.