Nils Ehlers und Clemens Wickler konnten an ihre starke Form anknüpfen. Auch Karla Borger und Julia Sude im Semifinale.

Nils Ehlers (l.) und Clemens Wickler zeigten im Viertelfinale eine starke Leistung am Rothenbaum.

Beachvolleyball Zwei deutsche Teams stehen im Halbfinale am Rothenbaum

Hamburg. Das deutsche Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler hat bei seinem Heimturnier der Beach Pro Tour in Hamburg das Halbfinale erreicht. Das neuformierte Team besiegte nach zwei hart erkämpften Sätzen mit 21:19, 24:22 die Niederländer Leon Luini und Ruben Penninga. Ehlers und Wickler sind damit weiter ungeschlagen bei er Elite-16-Veranstaltung. Noch am Abend spielten die beiden um den Einzug in das Finale.

Beachvolleyball: Auch Borger/Sude konnte jubeln

Auch Karla Borger und Julia Sude unterstrichen ihre gute Form und schlugen die EM-Zweiten Katja Stam und Raisa Schoon aus den Niederlanden mit 19:21, 21:18, 15:10. Für die Stuttgarterinnen war es wie für Ehlers/Wickler der vierte Sieg im vierten Spiel bei dem mit 300 000 Dollar dotierten Turnier. In der Runde der letzten Vier trafen sie am Abend auf die Amerikanerinnen Kelly Cheng und Betsi Flint.

Die deutschen Meisterinnen Sandra Ittlinger und Isabel Schneider scheiterten hingegen. Das Duo vom FC St. Pauli unterlag den Schweizer Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli mit 20:22, 7:21.

Das Turnier in Hamburg ist für die europäischen Spieler eine letzte Standortbestimmung vor den am Montag beginnenden Europameisterschaften in München.