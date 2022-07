Linh Tran: „Hamburg ist die Tischfußball-Hauptstadt“

Hamburg. Am Wochenende macht die International Table Soccer Federation (ITSF) mit ihrer Masters-Tour Station in Hamburg. Bei einem solchen Event mit gleich mehreren Top-Spielern darf natürlich die aktuelle Weltmeisterin im Dameneinzel und mit dem Nationalteam, Linh Tran, nicht fehlen. Erst Ende Juni hatte sich die 27-Jährige, die in der Nähe von Darmstadt geboren wurde, seit 2014 in Hamburg lebt und für „Sidekick Tischfußball Harburg“ in der Damen-Bundesliga spielt, in Nantes zwei Goldmedaillen sichern können.

Diese werden zwar bei den Masters nicht vergeben, aber Linh Tran strebt trotzdem wieder den maximalen Erfolg an, auch wenn es für sie dieses Mal etwas schwieriger werden dürfte. Denn bei den Masters spielt die aktuelle Welt- und Deutsche Meisterin im offenen Feld mit, also auch gegen die Top-Spieler der Herren. Doch Linh freut sich auf diese Herausforderung: „Es ist mein Ziel, den Leuten zu beweisen, dass eine Frau mindestens genauso gut professionell Tischfußball zocken kann wie ein Mann.“

Masters-Tour: Linh Tran freut sich auf K.-o.-Spiele

An ihrer Seite wird am Sonnabend beim offenen Doppel in Mick Kunath ein enger Vertrauter stehen, da beide auch im Rahmen der deutschen Damen-Nationalmannschaft zusammenarbeiten. Dort fungiert Kunath als Coach. Ausgerichtet wird das Turnier im Ballsaal des Millerntor-Stadions. Dort werden 60 Tischkicker aufgebaut sein. „Besonders in den K.-o.-Spielen herrscht immer eine richtig gute Atmosphäre, da freue ich mich schon sehr drauf“, sagt Linh Tran. Am Sonnabend startet ab 10.30 Uhr die Vorrunde im Doppel.

Die K.-o.-Runde beginnt ab 15 Uhr, das Finale um 21 Uhr. Sonntag geht es ab 9.30 Uhr mit dem Einzel-Wettbewerb weiter. Da der Eintritt frei ist, hofft Linh Tran auf viele Zuschauer: „Hamburg ist in Deutschland so etwas wie die Tischfußball-Hauptstadt mit vielen unglaublich guten Spielern, also kommt gerne vorbei und feuert uns an.“ Der deutsche Tischfußballverband bietet außerdem für das Turnier auf seinem Twitch-Account einen kostenlosen Livestream an.