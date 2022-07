Der 19-jährige Einzelweltmeister will mit der deutschen Nationalmannschaft den Titel holen. Wie hoch er die Chancen einschätzt.

Hamburger Umut „Umut“ Gültekin will den Titel holen (Archivbild).

eSport eNations Cup: Hamburger Gültekin will WM-Double

Kopenhagen. Nach dem Triumph beim Fifa22 eWorld Cup in Kopenhagen peilt der 19 Jahre alte Hamburger Umut „Umut“ Gültekin mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt das WM-Double an. „Unser Ziel ist es schon, den Titel zu holen. Wir haben auch gute Chancen“, sagt der frisch gekürte Einzelweltmeister vor dem eNations Cup, der ebenfalls in Kopenhagen ausgetragen wird: „Also wenn wir den zweiten Platz holen, werde ich nicht sagen, dass ich zufrieden bin.“

Nach zwei Jahren Pause wird von Mittwoch bis zum Sonnabend die beste Nationalmannschaft an der Konsole ausgezockt. Neben Gültekin stehen bei dem Zwei-gegen-zwei-Turnier noch DFB-ePokalsieger Mustafa „Musti“ Cankal (21), der im Juni den FC St. Pauli mit noch unbekanntem Ziel verließ, und der deutsche Meister Dylan „DullenMike“ Neuhausen (20) aus Emmendingen im deutschen Kader. Bei der ersten Auflage vor drei Jahren war Deutschland in der Vorrunde gescheitert. Betreut wird das Duo vom DFB-eFootball-Coach Matthias Hietsch (29).

eSport: Turnier mit 400.000 US-Dollar dotiert

Gespielt wird bei dem mit 400.000 US-Dollar dotierten Turnier zunächst in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten vier Teams pro Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Runde am Freitag, ehe am Sonnabend die beiden Halbfinals und das Finale anstehen. Deutschland hatte sich mit einem zweiten Platz hinter Portugal beim europäischen Play-off-Turnier für die Endrunde qualifiziert. Mitfavoriten sind die deutschen Gruppengegner Frankreich und Schweden.

Die deutschen Ambitionen sind nicht erst seit Gültekins Triumph beim Fifa22 eWorld Cup, für den er 250.000 US-Dollar kassierte, vor etwas mehr als einer Woche derart hoch angesiedelt. „Der eSport wird in Deutschland relativ professionell aufgezogen. Wir haben viele Fußballvereine und Organisationen“, sagte Gültekin, der bei RB Leipzig unter Vertrag steht: „Deutschland ist die breiteste Nation. Wir spielen oft gegeneinander und lernen dabei auch sehr viel.“ Die Spieler trainieren bis zu sechsmal in der Woche jeweils acht bis zehn Stunden an der Konsole.