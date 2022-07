Fußball: Lotto-Pokal – Sagers Comeback als Oberligatrainer

Hamburg. Mit dem einzigen Oberligaduell der ersten Runde zwischen Aufsteiger FC Türkiye und Hamm United wird am Sonntag (13 Uhr, Georg-Wilhelm-Straße 6) die erste Runde des Lotto-Pokals fortgesetzt. Bei Türkiye feiert Ex-St.-Pauli-Profi Daniel Sager (43) nach zehn Jahren sein Comeback als Trainer einer Oberligamannschaft.

„Daniel passt perfekt zu uns. Er ist wie ich ein Fan des Spruchs ,Keine Kondition gleich keine Konzentration‘ und hat in der Vorbereitung brutal viel und gut mit dem Team gearbeitet. Wir wollen fit und diszipliniert auftreten“, sagt Türkiyes Ligamanager Klaus Klock (56).

Fußball: Oberligatrainer Sagers erstes Duell gegen Hamm

Die Hammer Gäste mussten eine stark beeinträchtigte Sommertransferperiode verkraften. Erst sieben Wochen nach Saisonende revidierte der Spielausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes seine umstrittene Auslegung der Abstiegsregelung und verfügte Hamms Klassenerhalt durch die Aufstockung auf 19 Oberligateams. Somit gleicht Hamms Kader nun einer Wundertüte.



Im Pokal mehr erreichen als in der vergangenen Spielzeit will Oberliga-Vizemeister Niendorfer SV. „Die vergangene Saison war unsere beste Saison aller Zeiten. Aber im Pokal sind wir in der ersten Runde gegen Regionalligist Eintracht Norderstedt ausgeschieden. Das ist ein Trauma für uns. Wir wollen es überwinden.“, sagt NTSV-Coach Ali Farhadi (47). Die Chancen dafür stehen in Runde eins sehr gut. Bei Kreisligist Croatia (So., 15 Uhr, Finkenau 38) wäre alles andere als ein deutlicher NTSV-Sieg eine faustdicke Überraschung.