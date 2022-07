Hockey: Rekordnationalspieler Tobias Hauke beendet Karriere

Hamburg. Die Karriere von Hockey-Rekordnationalspieler Tobias Hauke neigt sich dem Ende zu. Am späten Dienstagabend informierte der 34-Jährige Mitspieler und Verantwortliche seines Heimatvereins Harvestehuder THC darüber, dass er in der kommenden Bundesliga-Feldsaison nur noch für den Notfall bereitsteht. Die Hallensaison 2022/23 mit der Heim-EM in Hamburg im Dezember als Höhepunkt würde der Defensivspieler gern noch absolvieren, sofern sein Fitnesszustand es zulässt. Er will künftig noch einmal pro Woche mit den HTHC-Herren trainieren, um in Form zu bleiben.

Hauke, der 2013 Welthockeyspieler war, 365 Länderspiele absolvierte und 2008 in Peking sowie 2012 in London Olympiagold gewann, ist mittlerweile zweifacher Vater und hat im familieneigenen Handelshaus für Kohlenwertstoffe und Mineralölprodukte eine Führungsposition eingenommen.