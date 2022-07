Weltmeisterschaft: Hockeydamen erreichen bei WM die K.-o.-Runde

Deutschlands Viktoria Huse and Amelie Wortmann (r) nach dem Sieg gegen Irland den Einzug in die K.-o.-Runde.

Hamburg. Die deutschen Hockeydamen haben bei der Feld-WM in den Niederlanden und Spanien die K.-o.-Runde erreicht. Die Auswahl des Hamburger Bundestrainers Valentin Altenburg besiegte in Amstelveen im abschließenden Vorrundenspiel Vizeweltmeister Irland souverän mit 3:0. Die Tore für den Weltranglistensechsten schossen die Kölnerin Nike Lorenz (23., Strafecke), die in der Schlussminute noch einen Siebenmeter vergab, Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen/37.) und Sonja Zimmermann (Mannheimer HC/57.) per Siebenmeter.

„Es war ein hartes Match, aber wir haben sehr gut gespielt und stehen verdient in der nächsten Runde“, sagte Außenverteidigerin Kira Horn vom Club an der Alster, eine von sechs Hamburgerinnen im Kader, die zudem zur besten Spielerin der Partie gewählt wurde. Ihre Clubkollegin Hanna Granitzki schied kurz vor Spielende mit einer blutenden Wunde am linken Handgelenk aus. Nach dem 3:1-Sieg von Gruppensieger und Titelverteidiger Niederlande gegen Chile am Mittwochabend trifft Deutschland in der Viertelfinalqualifikation am Sonnabend (17 Uhr) erneut in Amstelveen als Gruppenzweiter auf den Dritten der Gruppe D, entweder Japan oder Südafrika (traf nach Redaktionsschluss noch auf Australien).