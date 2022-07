Saisonvorbereitung: Bornemanns Plan für den FC St. Pauli

St. Leonhard in Passeier.. Am Dienstagabend hatte Andreas Bornemann endlich mal die Möglichkeit, Südtirol zu genießen. Auf einem der E-Bikes, die vom Mannschaftshotel „Bad Fallenbach“ gestellt wurden und bei Passagen von mehr als zehn Prozent Steigung von unschätzbarem Wert sind, tourte der Sportchef des FC St. Pauli durch St. Leonhard im Passeiertal. „Wie gemalt“, befand der 50-Jährige. Den steilen Aufstieg in die Bundesliga muss Bornemann dagegen ohne elektrische Unterstützung bewältigen, und daher ging es schon am Mittwoch direkt wieder an die Arbeit, damit auch der Kader der Braun-Weißen zum Saisonstart in neun Tagen wie gemalt aussieht.

Das Kunstwerk, das Bornemann bislang erschaffen hat, ist keine Mona Lisa. Kein offensichtliches Meisterwerk. Dafür eher ein Kandinsky. Viel abstrakter, viel spannender zu interpretieren. Als „sehr reizvoll“ bezeichnet Bornemann die, nach jetzigem Stand, jüngste Mannschaft der Zweiten Liga, der allein zehn Spieler der Jahrgänge 1998 und 1999 angehören. „Wir haben einen guten Mix aus drei, vier Verlässlichen und einer Reihe von Spielern, die in der Vergangenheit ein hohes Niveau nachgewiesen haben, zuletzt aber eine Delle hatten, denen wir zu neuem Glanz verhelfen wollen, sowie Spielern, die ihr Potenzial angedeutet haben“, sagt der Sportchef. Zur Dellen-Delegation zählen an vorderster Front die Angreifer Johannes Eggestein und David Otto. Die Potenzial-Personaleinheit besteht primär aus Mittelstürmer Igor Matanovic und dem derzeit verletzten Innenverteidiger David Nemeth.

Einen namhaften Kracher-Zugang, der nominell die Nachfolge von Daniel-Kofi Kyereh oder Guido Burgstaller antreten könnte, ist St. Pauli bislang schuldig geblieben. Mit dem Transferüberschuss von gut zwei Millionen Euro ließe sich das ändern. Aber: Kunst muss nicht teuer sein. „Niemand zwingt mich, mein Budget zu 100 Prozent rauszuballern. Vielleicht hilft uns der Erlös für Kofi noch in den nächsten zwei, drei Jahren auf dem Transfermarkt. Oder das Geld geht ins Nachwuchsleistungszentrum oder unsere Nachhaltigkeitsprojekte. Der Verein hat so viele Felder, die zu bespielen sind“, so Bornemann.

Ishak ein Kandidat für die Offensive, Fazliji für die Verteidigung

Dennoch: Die letzten Pinselstriche sind nicht vollzogen. „Im Offensivbereich würde uns ein Spieler guttun.“ Überraschenderweise sucht der Kiezclub nicht einen Eins-zu-eins-Ersatz für Kyereh im offensiven Mittelfeld. Hierbei hoffen die Verantwortlichen offenbar auf internes Wachstum von Lukas Daschner (23), der als einzig verbliebener nomineller Zehner vergangene Saison nur auf 328 Minuten kam, sowie vom mit Oberschenkelproblemen außer Gefecht gesetzten Stürmer Etienne Amenyido, der – Stichwort Potenzial – ab und an durchblitzen ließ, auch auf dieser Position zu glänzen. Stattdessen steht auf dem Anforderungsprofil das schöne

Adjektiv „polyvalent“ groß geschrieben. „Wir wollen die Kadergröße etwas reduzieren und nicht jede Position doppelt besetzen. Interessant sind daher Allrounder, die uns mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben und unausrechenbarer machen“, sagt Bornemann.

In diese Kategorie fällt der Schwede Mikail Ishak, der im Sturmzentrum, als hängende Spitze sowie Rechtsaußen agieren kann, und an dem St. Pauli laut Informationen der „Mopo“ interessiert sei. Naheliegend. Denn den 29-Jährigen, der für den polnischen Meister Lech Posen spielt, verbindet eine gemeinsame Vergangenheit mit Bornemann beim 1. FC Nürnberg, wo er kurioserweise schon einmal als Substitut für Burgstaller geholt wurde. „In Nürnberg hat es gut funktioniert mit uns. Zumal ich seinen Einfluss in der Kabine bereits beurteilen kann. Allerdings sind solche Geschichten nicht beliebig reproduzierbar“, sagt Bornemann hierauf.

Auch die Defensive kann noch etwas Tiefe gebrauchen

Kein Platz ist für einen klassischen Zielspieler: „Wenn du einen Großen vorne drin hast, führt das doch häufiger zu hohen und zweiten Bällen. Und das ist nicht der Idee entsprechend.“

Etwas Tiefe kann auch die Defensive vertragen. Nemeth dürfte erst Anfang August wieder fit sein, sein Vertreter Marcel Beifus ist zum Auftakt gesperrt, die Rechtsverteidiger Adam Dzwigala und Luca Zander könnten aushelfen, haben jedoch selbst ihre Wehwehchen – spiegeln zugleich aber das Anforderungsprofil wider. „Wenn, holen wir jemanden, der mehrere Positionen bekleiden kann“, sagt Bornemann. Die Gerüchte über eine Rückkehr des vereinslosen Lasse Sobiech (zuletzt SV Darmstadt 98) trägt er direkt zu Grabe: „Er ist ja kein Allrounder.“

Stattdessen soll Betim Fazliji vom FC St. Gallen (Schweiz) in den Fokus gerückt sein. Der 23-Jährige kann in der Innenverteidigung sowie als Sechser auflaufen. Nach Abendblatt-Informationen zählt St. Pauli zu den Clubs, die eine Anfrage für den Kosovaren gestellt haben. Weiter sind die Verhandlungen jedoch noch nicht fortgeschritten.

Paqarada findet in Südtirol neue Motivation

Dass Fazlijis Landsmann Leart Paqarada St. Pauli noch verlässt, wird derweil mit jedem Tag unwahrscheinlicher. Nachdem der Linksverteidiger in den Wochen nach dem Trainingsauftakt mitunter etwas entrückt vom restlichen Team wirkte, hängt er sich in Südtirol wieder sichtlich rein, kommuniziert viel mit seinen Mitspielern auf der Terrasse des Mannschaftshotels und scheint neue Motivation gefunden zu haben. „Paqa hatte am längsten an der verpassten Chance zu knabbern. Er war ehrlich, hat zwar nicht gesagt, dass er weg will, aber lieber in der Bundesliga arbeiten würde. Das würde ich auch, und das ist gut so. Ich möchte Spieler, die vom Ehrgeiz getrieben sind. Wir planen aber zu 100 Prozent mit ihm“, so Bornemann.

Das erleichtert die Arbeit etwas. Und doch liegt noch ein Kandinsky-Meisterwerk an Aufgaben vor Bornemann. „A mountain“, ein Berg.