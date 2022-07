German Beach Tour: Hamburger Topduos im Viertelfinale

Gleich zwei Teams ziehen für den FC St. Pauli ins Viertelfinale am Sonntag ein. Dort geht es um die Qualifikation zur DM.

Hamburg. Die Sonnenbrille setzte Sandra Ittlinger erst ab, als die Regenschlacht geschlagen war. Als konsequent muss man die Haltung der aus München stammenden Beachvolleyballerin bezeichnen, dem Hamburger Regen mit völliger Missachtung zu begegnen. Allerdings hatte die 28-Jährige, die seit Saisonbeginn am Hamburger Bundesstützpunkt trainiert und mit ihrer neuen Partnerin Isabel Schneider (30) für den FC St. Pauli ans Netz geht, ja nun auch einige Monate Zeit, sich an das norddeutsche Wetter zu gewöhnen.

„Und ganz ehrlich: So schlecht wie heute habe ich es selten erlebt“, sagte sie nach dem 2:0 (21:16, 21:14)-Auftaktsieg gegen das für Düsseldorf startende U-22-Nationalteam Hanna-Marie Schieder (21)/Paula Schürholz (20), mit dem beim Turnier der German Beach Tour in der Active-City-Arena auf dem Heiligengeistfeld der direkte Einzug ins Viertelfinale gelang.

Dort geht es an diesem Sonnabend (12 Uhr) nicht nur um weitere wichtige Punkte für die Qualifikation zur DM in Timmendorfer Strand (1. bis 4. September), für die der Vorverkauf unter www.germanbeachtour.reservix.de begonnen hat. Sondern im Duell mit Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (31/Essen) und Anna-Lena Grüne (20/Giesen) auch darum, sich im Kampf um die internationalen Turnierteilnahmen zu behaupten. „Wir sind noch in der Kennlernphase, wollen unser Heimspiel nutzen, um noch mehr übereinander zu lernen“, sagte Isabel Schneider.

Bei den Männern zog das topgesetzte St.-Pauli-Duo Lukas Pfretzschner (22)/Robin Sowa (23) mit 21:19, 22:20 über die Berliner Max Just (19)/Lui Wüst (20) ins Viertelfinale ein, wo es am Sonnabend (14 Uhr) gegen Jannik Kühlborn (29/Leipzig)/Eric Stadie (26/Berlin) geht.