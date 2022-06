Causa Lewandowski: Matthäus warnt Bayern vor "Schönrederei"

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 7. Juni 2022:

Schalke will Hertha-Keeper verpflichten

Schalke 04 soll Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Hertha-Torwart Alexander Schwolow interessiert sein. Das berichten die „WAZ“ und die „Berliner Morgenpost“. Der Vertrag des 30-Jährigen in Berlin läuft noch bis 2025. Die Schalker könnten dem Bericht der „WAZ“ zufolge eine Leihe plus Kaufoption anstreben. In der vergangenen Saison war Schwolow lange Stammtorhüter der Berliner, schwächelte aber teilweise. In der Rückrunde fiel er nach einer Corona-Infektion und mit einer Muskelverletzung länger aus. Er wurde von Marcel Lotka, der zum BVB II wechselt, und in den Relegationsspielen von Oliver Christensen ersetzt.

Den Berichten nach war Schalke bereits 2020 an Schwolow interessiert, der jedoch im Sommer dieses Jahres nach Berlin wechselte. Der ablösefreie Stefan Ortega, der zuletzt bei Arminia Bielefeld spielte, soll ein weiterer Kandidat für die Torhüter-Position bei den Königsblauen sein.

Hertha-Geschäftsführer Sport Fredi Bobic hatte angekündigt, dass im Kader der Berliner große Veränderungen anstehen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung arbeitet der Hauptstadtclub an einer Verpflichtung von Stürmer Ermedin Demirovic vom SC Freiburg, dessen Vertrag im Breisgau noch bis 2024 läuft. Eine Bestätigung dafür gab es nicht. Hertha äußert sich grundsätzlich nicht zu Personal-Spekulationen. Über ein Interesse der Berliner an Demirovic wurde bereits im vergangenen Winter spekuliert.

Rangnick verliert Heimdebüt mit Österreich

Trainer Ralf Rangnick hat bei seinem Heimdebüt mit Österreichs Nationalmannschaft eine unglückliche Niederlage kassiert. Drei Tage nach dem überzeugenden 3:0 in Kroatien verlor das auf neun Positionen veränderte ÖFB-Team gegen Dänemark am Montagabend in Wien mit 1:2 (0:1). Die Partie wurde mit 90-minütiger Verspätung angepfiffen, weil im Ernst-Happel-Stadion die Flutlichtanlage ausgefallen war. Der Stromausfall betraf auch etwa 1500 Haushalte im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbeeindruckt vom Blackout in der Arena und von der ÖFB-Startoffensive gingen die Gäste durch Pierre-Emile Højbjerg von Tottenham Hotspur in Führung (28. Minute) und hatten weitere gute Chancen. Doch die Gastgeber kamen nach der Pause besser ins Spiel - und durch den Wolfsburger Xaver Schlager verdient zum Ausgleich (67.). Marko Arnautovic hämmerte den Ball in seinem 100. Länderspiel an den Pfosten (74.). Matchwinner Jens Stryger Larsen ließ die Gäste dann doch noch jubeln (84.).

Platini-Verteidigung sieht Verfahren gegen sich als "Komplott

Die Verteidigung von Michel Platini sieht in dem Gerichtsprozess gegen den früheren Uefa-Präsidenten das „Ergebnis eines Komplotts“. Der 66-Jährige muss sich wie auch der ehemalige Fifa-Präsident Joseph Blatter (86) von Mittwoch an wegen des Vorwurfs des Betrugs und anderer Delikte vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten.

Man könne „detailliert darlegen, dass das Verfahren gegen Herrn Platini politisch motiviert war, mit dem Ziel, ihn daran zu hindern, Fifa-Präsident zu werden“, sagte Platinis Rechtsanwalt Dominic Nellen der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind zuversichtlich, dass das Verfahren zu einem positiven Ergebnis führen wird, das die völlige Aufrichtigkeit von Herrn Michel Platini in dieser Sache belegen wird. Ziel dieser Geschichte war es, ihn als Fifa-Präsident zu eliminieren.“

Den beiden früheren Fußball-Spitzenfunktionären wird vorgeworfen, dass sie den Weltverband über eine angeblich noch ausstehende Forderung Platinis für eine Beratertätigkeit für die Fifa und Blatter von Juli 1998 bis Mitte 2002 getäuscht haben sollen. Im Jahr 2010 sei eine laut Bundesanwaltschaft „fiktive Rechnung“ über zwei Millionen Schweizer Franken von Platini eingereicht und von Blatter bestätigt worden. Die Summe ging 2011 von der Fifa auf ein Konto Platinis, der Weltverband zahlte auch 229.126 Franken Sozialversicherungsbeiträge.

Die Fifa-Ethikkommission hatte Blatter und Platini 2015 für jeweils acht Jahre gesperrt. Auch wenn diese Sanktionen später reduziert wurden, bedeutete der Bann das Ende der Ambitionen Platinis auf die Nachfolge von Blatter als Weltverbands-Chef.

Blatter hatte die Vorwürfe ebenfalls stets zurückgewiesen und erklärt, er blicke der Verhandlung „mit Optimismus“ entgegen: „Ich hoffe, dass damit diese Geschichte ein Ende findet und alle Fakten sauber aufgearbeitet werden“, ließ er zuletzt mitteilen.

Matthäus warnt Bayern vor Schönrederei

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stichelt weiter gegen den deutschen Meister Bayern München und mahnt seinen Ex-Club besonders im Transfer-Theater um Torjäger Robert Lewandowski zu Realismus. Er sei gespannt, „ob die Bayern-Bosse ihr Wort halten und Lewandowski nicht ziehen lassen, oder ob auch das wieder eine Form ist, sich die Dinge schön zu reden, und sie den Weltfußballer und damit am Ende doch noch mehr Qualität verlieren“, schrieb der Weltmeister-Kapitän von 1990 in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Matthäus den Bayern öffentlich Probleme zugeschrieben. Lewandowskis Wunsch nach einem schnellstmöglichen Abschied von der Isar legte der 60-Jährige dabei als deutlichstes Anzeichen für interne Schwierigkeiten beim Bundesliga-Primus aus.

Umso mehr traut Matthäus inzwischen Vizemeister Borussia Dortmund den Sturz der Münchner vom Meister-Thron zu. Durch die bisherigen Verpflichtungen der Nationalspieler Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi gewinnt der Kader der Westfalen aus Sicht des 150-maligen Nationalspielers „langsam, aber sicher Konturen, um wirklich einmal dem FC Bayern die Meisterschaft streitig zu machen“.

Ausdrücklich teilte Matthäus in diesem Zusammenhang die Prognose von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom bevorstehenden Ende der Münchner Dominanz in Deutschland: „Ich stimme ihm zu. Die Unruhe bei den Bayern wird dazu führen, dass auch ein anderes Team Meister werden kann.“

Watzke hatte kürzlich seine Überzeugung von einer nahenden Schwächephase der Münchner nach zehn Meistertiteln in Folge unterstrichen. „Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz“, meinte der BVB-Boss.

Woronin schließt Engagement bei Hertha BSC vorerst aus

Der ehemalige Bundesligaprofi Andrej Woronin hat eine Rückkehr zu Hertha BSC als Co-Trainer von Chefcoach Sandro Schwarz vorerst ausgeschlossen. „Die Hertha und Berlin bleiben immer in meinem Herzen. Mir wurde schon zu meiner Rückkehr gratuliert, aber das war verfrüht. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück, aber nicht jetzt“, sagte der 42-Jährige im kicker-Interview.

Der Ukrainer und Ex-Herthaner war bis Kriegsbeginn Assistent von Schwarz bei Dynamo Moskau. „Ihm zu assistieren war interessant. Sandro setzt auf Zusammenhalt, nimmt sich viel Zeit für jeden einzelnen Spieler“, meinte Woronin. Er selbst hoffe, „bald in Deutschland arbeiten zu können“.

Trotz der verpassten WM-Qualifikation seines Heimatlandes ist der frühere Stürmer „stolz“ auf die ukrainische Nationalmannschaft. „Ja, unsere Mannschaft hat gut gespielt, sie hatte den Sieg verdient“, kommentierte er die unglückliche 0:1-Niederlage im Play-off-Finale in Wales am Samstag und blickte bereits voraus: „Ich hoffe, dass wir uns für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren.“