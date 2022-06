Mané: Klopp lehnt Bayern-Angebot ab – Schalke findet Trainer

Der Fußball-Ticker am Montag, den 6. Juni 2022:

Klopp lehnt Bayern-Angebot für Mané ab

1:0 für Liverpool im Poker gegen die Bayern um Sadio Mané: Der Club von Trainer Jürgen Klopp hat laut der „Times“ ein erstes Angebot des FC Bayern für den 30 Jahre alten Topstürmer abgelehnt. Die Münchner sollen rund 29 Millionen Euro geboten haben. Der Betrag für den Senegalesen soll sich aus etwa 24,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängigen Zusatzzahlungen zusammensetzen. Seit Wochen wird über einen Wechsel Manés nach München spekuliert, wo er als potenzieller Nachfolger von Serge Gnabry gehandelt wird, dessen Zukunft weiterhin ungewiss ist. Auch den wechselwilligen Robert Lewandowski könnte Mané ersetzen.

Kramer neuer Trainer auf Schalke

Frank Kramer wird neuer Trainer bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Der 50-Jährige soll schon am Dienstag bei den Knappen vorgestellt werden. Kramer hatte noch bis Ende April Arminia Bielefeld trainiert, die Ostwestfalen trennten sich jedoch im Saisonendspurt von ihrem Coach. Auf Schalke hatte zuletzt Mike Büskens nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis Anfang März den Trainerposten übernommen und den Club zum Wiederaufstieg geführt. Im Anschluss rückte Büskens wieder ins zweite Glied.

Frank Kramer war zuletzt Trainer bei Arminia Bielefeld.

Foto: Imago / Ulrich Hufnagel

BVB irritiert über FCA-Interesse an Trainer

Dortmund hat das Interesse von Liga-Konkurrent FC Augsburg an U23-Trainer Enrico Maaßen bestätigt, eine Einigung aber dementiert. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte lediglich, dass es ein Gespräch gegeben habe. „Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird“, sagte Kehl. „Ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen und erfahren, dass Augsburg Interesse an einer Verpflichtung von Enrico Maaßen hat. Seitdem hat es exakt ein Gespräch gegeben.“

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, die nach einem neuen Cheftrainer suchenden Augsburger stünden kurz vor einer Verpflichtung von Maaßen. Sky berichtete, es seien nur noch letzte Details zu klären. Der 38-Jährige ist seit 2020 Trainer der U23 des BVB und führte das Team in die 3. Liga. Augsburger sucht einen Nachfolger für Markus Weinzierl.

St. Pauli bindet Talent – neuer Club für Dittgen

Der FC St. Pauli hat seinem Talent Nathanael Kukanda den ersten Profivertrag gegeben. Der 19-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchsbereich und spielte zuletzt für die Hamburger in der Junioren-Bundesliga. Nach Angaben des Vereins vom Montag soll sich der linke Außenbahnspieler über die U23 für den Profi-Kader von Trainer Timo Schultz empfehlen. Kukanda ist seit 2017 im Verein.

Maximilian Dittgen hat indes einen neuen Club gefunden. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei zum Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt. Der Stürmer hatte nach zwei Jahren beim FC St. Pauli keinen neuen Vertrag erhalten.

Fünf Messi-Tore für Argentinien

Lionel Messi hat erstmals in einem Spiel fünf Tore für die argentinische Nationalmannschaft erzielt. Beim 5:0 Argentiniens im Test gegen Estland im spanischen Pamplona am Sonntag traf Messi zweimal in der ersten und dreimal in der zweiten Halbzeit, darunter einmal per Elfmeter. Bisher hatte er für das Nationalteam höchstens dreimal in einer Partie getroffen. Auf Vereinsebene waren ihm fünf Tore beim 7:1 des FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League 2011/2012 gelungen.

Mit den fünf Treffern vom Sonntag kommt der 34-Jährige nun auf 86 Länderspieltore. Er überholte damit Ferenc Puskas (84) und ist jetzt der Spieler mit den viertmeisten Treffern in einem Nationaltrikot im Männerfußball – hinter Cristiano Ronaldo (117), Ali Daei (109) und Mokhtar Dahari (89).