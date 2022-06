Ironman Hamburg: Laura Philipp verteidigt Titel erfolgreich

Die Triathletin und Topfavoritin setzte sich am Sonntag überlegen durch. Viele Straßen in Hamburg sind weiterhin gesperrt.

Hamburg. Topfavoritin Laura Philipp hat bei der Ironman-EM in Hamburg ihren Titel erfolgreich verteidigt und dabei die beste Zeit einer Frau bei einem Ironman-Rennen weltweit erzielt. Die Triathletin setzte sich am Sonntag nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und einem Marathonlauf um die Binnen- und Außenalster überlegen in 8:18:20 Stunden durch. Sie wiederholte damit ihren Erfolg von vor einem Jahr im finnischen Kuopio-Tahko.

Hamburg: Laura Philipp verteidigt Titel in Ironman-Bestzeit

Noch nie war eine Frau bei einem Rennen der Marke Ironman schneller als sie. Nur bei der Konkurrenz-Serie Challenge in Roth 2011 war die Britin Chrissie Wellington über dieselbe Distanz sieben Sekunden früher ins Ziel gekommen. Philipp verpasste diese Zeit, weil sie beim zweiten Wechsel vom Rad zum Laufen zur Toilette gehen musste.

Erst eine Woche zuvor hatte die 35 Jahre alte Heidelbergerin den halb so langen Ironman 70.3 in Kraichgau gewonnen. Noch Anfang Mai hatte sie wegen einer Corona-Infektion ihre Teilnahme an der von 2021 nachgeholten Ironman-WM in St. George in Utah absagen müssen. Zum Start in Hamburg hatte sich die WM-Vierte von 2019 auf Hawaii kurzfristig entschieden. Die EM der Männer findet im Rahmen des Ironman in Frankfurt/Main am 26. Juni statt.

Ironman Hamburg: Viele Sperrungen in der Innenstadt

Wer am Wochenende in die Innenstadt fahren möchte, sollte das Auto also stehen lassen und auf U- und S-Bahn umsteigen. "Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren", sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen. Auch die Hochbahn warnt bei Twitter vor Einschränkungen im Busbetrieb und empfiehlt ebenfalls, auf U- und S-Bahnen umzusteigen.

Jungfernstieg, Gänsemarkt, Neuer Jungfernstieg und Mönckebergstraße sind von Sonnabend (20 Uhr) bis Montag (6 Uhr) gesperrt. Der Ballindamm ist wasserseitig von Freitag (10 Uhr) bis Montag (6 Uhr) für den Verkehr gesperrt, der Ballindamm häuserseitig von Freitag (20 Uhr) bis Montag (6 Uhr).

Ironman Hamburg – das sind weitere Sperrungen:

Binnen- und Außenalster : Die Binnen- und Außenalster (südlicher Teil) sowie die Kleine Alster sind für den allgemeinen Boots- und Schiffsverkehr von Sonnabend (16 Uhr) bis Sonntag (14 Uhr) gesperrt. Die Sperrung beinhaltet auch den Sportbootverkehr.

: Die Binnen- und Außenalster (südlicher Teil) sowie die Kleine Alster sind für den allgemeinen Boots- und Schiffsverkehr von Sonnabend (16 Uhr) bis Sonntag (14 Uhr) gesperrt. Die Sperrung beinhaltet auch den Sportbootverkehr. Große Johannisstraße: Die Große Johannisstraße ist zwischen Rathausstraße und Rathausmarkt von Freitag (20 Uhr) bis Montag (6 Uhr) in beide Richtungen gesperrt.

Die Große Johannisstraße ist zwischen Rathausstraße und Rathausmarkt von Freitag (20 Uhr) bis Montag (6 Uhr) in beide Richtungen gesperrt. HafenCity: Eine Anfahrt über die Oberbaumbrücke ist am Sonntag in der Zeit von 6 bis 14.30 Uhr nicht möglich. Über die Oberhafenbrücke ist eine Anfahrt jederzeit möglich. Eine Abfahrt über die Oberbaumbrücke sowie Oberhafenbrücke ist zu jederzeit möglich. Zudem ist die Hafencity über die Elbbrücken (B75) und im weiteren Verlauf über die Versmannstraße jederzeit an- und abfahrbar.

Eine Anfahrt über die Oberbaumbrücke ist am Sonntag in der Zeit von 6 bis 14.30 Uhr nicht möglich. Über die Oberhafenbrücke ist eine Anfahrt jederzeit möglich. Eine Abfahrt über die Oberbaumbrücke sowie Oberhafenbrücke ist zu jederzeit möglich. Zudem ist die Hafencity über die Elbbrücken (B75) und im weiteren Verlauf über die Versmannstraße jederzeit an- und abfahrbar. Umleitungsstrecke A7/ Altona/ Wedel: Bei Fahrtziel A7/ Altona/ Wedel aus Richtung Elbbrücken nutzen Sie bitte den Deichtortunnel Richtung Westen und im weiteren Verlauf die Willy-Brandt-Straße.

Bei Fahrtziel A7/ Altona/ Wedel aus Richtung Elbbrücken nutzen Sie bitte den Deichtortunnel Richtung Westen und im weiteren Verlauf die Willy-Brandt-Straße. Lombardsbrücke: Die Lombardsbrücke ist von Sonnabend (22 Uhr) bis Sonntag (24 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Lombardsbrücke ist von Sonnabend (22 Uhr) bis Sonntag (24 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt. Kennedybrücke: Die Kennedybrücke ist während des gesamten Wochenendes in beide Richtungen frei befahrbar.

Die Kennedybrücke ist während des gesamten Wochenendes in beide Richtungen frei befahrbar. Wallringtunnel: Der Wallringtunnel ist am Sonnabend (22 Uhr) bis Sonntag (18 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt. In Richtung Lombardsbrücke bleibt er bis 24 Uhr gesperrt.

Der Wallringtunnel ist am Sonnabend (22 Uhr) bis Sonntag (18 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt. In Richtung Lombardsbrücke bleibt er bis 24 Uhr gesperrt. Deichtortunnel: Der Deichtortunnel ist während des gesamten Wochenendes in beide Richtungen frei befahrbar.

Der Deichtortunnel ist während des gesamten Wochenendes in beide Richtungen frei befahrbar. Sperrung der Laufstrecke: Die Marathon-Strecke wird am Sonntag von circa 10.30 bis 23.30 Uhrgesperrt – Alsterufer, Alsterterasse, Neue Rabenstraße, Fontenay (südliche Fahrspur), Harvestehuder Weg (stadtauswärts), Krugkoppelbrücke. Auch der Neue Jungfernstieg (wasserseitig), Jungfernstieg, Gänsemarkt, Neuer Wall und Poststraße werden gesperrt.