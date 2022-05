Concordia verschenkt Sieg im ersten Spiel der Aufstiegsrunde

Hamburg. Der Hamburger Oberligist WTSV Concordia hat im ersten Spiel der Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord gegen den schleswig-holsteinischen Oberligameister SV Todesfelde einen möglichen Sieg verschenkt. Trotz einer guten Leistung und bester Chancen erreichte Concordia nur ein 1:1 (1:1).

Der Treffer für die Gastgeber fiel dabei per Blitzstart schon in der zweiten Minute. Lawrence Schön passte von rechts in die Mitte zu Sinisa Veselinovic, dessen Ablage Vincent Boock von der Strafraumkante herrlich ins Netz schlenzte. Die offensiv im ersten Durchgang harmlosen Todesfelder schlugen mit ihrem einzigen gefährlichen Abschluss in der ersten Hälfte zurück. Top-Vorbereiter Rafael Krause flankte unbedrängt von links auf auf Marco Pajonk am ersten Pfosten, der den Ball aus drei Metern direkt ins kurze Eck verlängerte (12.).

Beste Möglichkeiten zur erneuten Führung vergaben für Concordia Narek Abrahamyan per Lupfer (31.) sowie Dallas Aminzadeh (35.) und Sinisa Veselinovic jeweils per Kopf (45.+9). Überschattet wurde die erste Hälfte von einer zehnminütigen Verletzungsunterbrechung. Todesfeldes Kai-Fabian Schulz blieb nach einem Beinschuss von Onur Saglam im Rasen hängen und musste mit einer schweren Knieverletzung vom Feld transportiert werden (18.).

Mittwoch geht's weiter für Concordia

In der zweiten Hälfte verflachte die Partie, wurde von vielen weiteren Verletzungsunterbrechungen dominiert. Todesfelde hätte durch einen Fernschuss von Krause siegen können, den Cordis Torhüter Johannes Höcker sensationell aus dem kurzen Eck fischte (62.). Cordi vergab seinerseits einen Dreier nach einem weiteren Schlenzer von Vincent Boock knapp über das Tor (78.). Auch Veselinovic (80.) und Hischem Metidji (82.) scheiterten knapp per Seitfallzieher. Krause wiederum schoss kurz vor dem Abpfiff einen Freistoß für Todesfelde nur hauchdünn am langen Pfosten vorbei (88.).

Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr bestreitet Concordia das zweite Aufstiegsrundenspiel gegen den niedersächsischen Club Kickers Emden auf neutralem Platz beim FC Oberneuland.