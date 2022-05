Benefizspiel: 16 Tore, Spenden und Gänsehaut – Ein Spiel für den Frieden

Zwei Kultprofis des HSV: Thomas Gravesen (l.) und Hans-Jörg Butt kehrten in ihr altes Wohnzimmer zurück.

Vor dem Stadion wurden von der Hamburger Organisation "Hanseatic Help" Sachspenden für die Ukraine gesammelt.

Das Motto des Spiels war klar: Schluss mit dem sinnlosen Krieg in der Ukraine.

Kugelblitz on fire: Ailton, hier im Duell mit Arne Friedrich, traf im Volksparkstadion wie er wollte.

Gänsehautmoment im Volkspark: Zwei Friedenstauben starteten in den Hamburger Himmel

Mohamed Zidan im Zweikampf mit Christian Rahn. Der Ägypter hatte richtig Lust am Kicken.

Ein St.-Pauli-Fan im HSV-Stadion. Johannes Oerding gab in der Halbzeit einen Friedenssong zum Besten

Zwei Experten in Sachen Kommunikation: Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich (l.) und Tim Mälzer

Hamburg. Es lag nur noch ein bisschen Bundesliga-Relegation in der Luft beim ersten Spiel nach dem verpassten Aufstieg des HSV gegen Hertha BSC. Denn am Sonnabendmittag ging es um etwas viel Wichtigeres: um die Unterstützung für die Ukraine. Zahlreiche ehemalige Fußballprofis, darunter die früheren HSV-Profis Jörg Butt, Thomas Gravesen, Stig Töfting und Ailton sowie etliche weitere Prominente wie Football-Profi Kasim Edebali (Sea Devils), TV-Koch und Moderator Tim Mälzer, Martin Schwalb (HSVH) und Marvin Willoughby (Towers) waren dem Ruf der Benefizveranstaltung „All-Stars for Ukraine“ gefolgt. Einige Spieler hatten sich jahrelang nicht gesehen, die fröhliche Atmosphäre unter den Teilnehmern ähnelte dementsprechend der eines Klassentreffens.

Benefizspiel: 10.000 Fans kamen ins Volksparkstadion

Vor dem ersten Pfiff von Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich gab es aber eine Absage: Natalia Klitschko, die Ehefrau von Vitali Klitschko, konnte krankheitsbedingt nicht die Nationalhymne der Ukraine live singen, schickte nur eine Video-Grußbotschaft, genau wie Wladimir Klitschko. Doch auch die kurzfristig eingesprungene Sängerin Navka Singer aus Braunschweig ging mit ihrer Darbietung der Hymne mitten ins Herz der immerhin 10.000 Besucherinnen und Besucher, die trotz des wechselhaften Wetters mit einigen Regenschauern den Weg ins HSV-Stadion gefunden hatten. „Es ist großartig, dass wir alle hier sind, aber es ist eine große Scheiße, dass wir alle hier sein müssen“, sagte Tim Mälzer treffend.

Auf dem Rasen sorgte Mälzer im Tor mit seinen erstaunlichen Paraden dann gleich mehrmals für Applaus von den Rängen. HSVH-Torwart Johannes „Jogi“ Bitter stand das erste Mal in einem Fußballtor: „Das fühlte sich extrem komisch an.“ Gemäß dem über die Jahre bei einigen doch beachtlich gewachsenen Bauchumfangs einiger früherer Fußballgrößen hielt sich Spieltempo in den zweimal 35 Minuten Spielzeit stark in Grenzen.

Bestens unterhalten durften sich die Zuschauer dennoch fühlen bei insgesamt 16 Toren. 8:8 hieß es am Ende der Begegnung zwischen den „DFB All-Stars“ und dem Team Hamburg und die Welt mit HSV-Legenden“. Für Hamburg, trainiert von Rodolfo Cardoso, trafen Ailton und Mohamed Zidan je dreimal sowie Bastian Reinhardt und Marcell Jansen, für den DFB (gecoacht von Horst Hrubesch) erzielten Patrick Helmes (3), Arne Friedrich, Jennifer Meier, Conny Pohlert, Navina Omilade und Marcell Jansen, der wie andere Spieler auch nach der Pause die Seiten gewechselt hatte, die Tore.

Edebali und Ittrich sorgen für Entertainment

Für gelungene Einlagen sorgte Ittrich als mitspielender Schiedsrichter oder Edebali mit seinen Sprints als Linienrichter. Der älteste Spieler auf dem Platz war Peter Nogly (Europokalsieger 1977) mit seinen 75 Jahren. Auf der Tribüne saßen Charly Dörfel, Horst Schnoor und Klaus Neisner von der Meistermannschaft des HSV 1960, um Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. In der Halbzeitpause spielte Johannes Oerding.

„Das Wichtigste ist, das wir uns miteinander gegen den Krieg aussprechen, bereit sind, dagegen aufzustehen und versuchen zu helfen, wo wir helfen können“, sagte Horst Hrubesch. „Ich habe selbst in meinem Leben noch nie einen Krieg erlebt und will ihn auch nicht erleben. Die Menschen sollten aus der Vergangenheit gelernt haben, aber manche Dinge wiederholen sich leider immer wieder.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Partie wurden reichlich Lose für eine Tombola verkauft, der Gesamterlös stand zunächst noch nicht fest. Vor dem Stadion sammelte die Hamburger Organisation "Hanseatic Help e.V." Sachspenden für die Ukraine. Für einen Gänsehautmoment wurde in der Halbzeit gesorgt, als zwei Friedenstauben freigelassen wurden.

Mitwirkende: Dirk Heyne, Thomas Helmer, Marcell Jansen, Patrick Owomoyela, Patrick Helmes, Manuel Friedrich, Navina Omilade, Conny Pohlers, Miriam Scheib, Jennifer Meier, Ursula Holl; Ingo Hertzsch, Piotr Trochowski, Johannes Bitter, Jörg Butt, Ailton, Christian Rahn, Peter Nogly, Harald Spörl, Bastian Reinhardt, Allan Jepsen, Mohamed Zidan, Kasim Edebali; Ivan Klasnic, Marvin Willoughby, Tim Mälzer, Patrick Esume, Martin Schwalb (als Sportdirektor), Rodolfo Cardoso und Horst Hrubesch (als Trainer), Schauspieler Kostja Ullmann.