Hertha und Felix Magath nach Drama in Relegation – gegen den HSV?

Hamburg. Was für ein Drama im Abstiegskampf am letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Nach zwei späten Toren müssen Hertha BSC und Trainer Felix Magath in die Relegation und treffen dort auf den noch zu ermittelnden Dritten der Zweiten Liga. Aktuell steht der HSV auf Platz drei. Magath gegen seinen Ex-Club HSV in der Relegation? Es wäre eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt.

Dabei sah es für Hertha lange Zeit (mal wieder) nach dem Klassenerhalt aus. Die Berliner führten zur Halbzeit bei Topclub Borussia Dortmund, der in 45 Minuten nicht eine Torchance hatte. Magaths Defensivkonzept schien aufzugehen. Vorne traf Stürmer Ishak Belfodil per Elfmeter (18.), den er selbst bei der einzigen Offensivszene im ersten Durchgang herausholte.

Dass Stuttgart zu diesem Zeitpunkt dank des Treffers von Sasa Kalajdzic (12.), der mit dem FC Bayern als Lewandowski-Ersatz in Verbindung gebracht wird, ebenfalls führte, war zu diesem Zeitpunkt nicht besonders relevant. Denn nur bei einer Niederlage der Hertha und gleichzeitigem VfB-Erfolg würden beide Clubs die Plätze tauschen. Als dann auch noch der 1. FC Köln in der 59. Minute durch Anthony Modeste (20. Saisontor) in Stuttgart ausglich, schien der rettende 15. Platz für den Hauptstadtclub reserviert zu sein.

Relegation! Magath erlebt Drama mit Hertha

Doch es kam wie so häufig in den vergangenen Wochen für die Hertha: Die Mannschaft kassierte ein spätes Gegentor. Der eingewechselte Youssoufa Moukoko erzielte den Siegtreffer für den BVB mit seinem ersten Ballkontakt (84.). Es folgten bange Berliner Blicke nach Stuttgart, wo Wataru Endo in der zweiten Minute der Nachspielzeit seinen VfB zum Klassenerhalt köpfte.

Grenzenloser Jubel und Platzsturm in Stuttgart, Tränen im Hertha-Gästeblock von Dortmund. „Ich habe so einen Schädel nach so viel schreien und jubeln“, sagte ein spürbar aufgelöster VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo bei Sky. „Ich weiß nicht mal, wer das entscheidende Tor geschossen hat.“

Sein Trainerkollege Magath verließ das Dortmunder Stadion nach dem Abpfiff fluchtartig und wortlos. Zeit, dieses Drama zu verarbeiten, hat er allerdings nicht wirklich. Er muss seine Mannschaft nun für die Relegation am kommenden Donnerstag (19. Mai/20.30 Uhr) sowie den darauffolgenden Montag (23. Mai/20.30 Uhr) wieder aufrichten – und womöglich für zwei Duelle gegen den HSV einstellen.

Trifft Magath mit Hertha jetzt auf den HSV?

Die Hamburger müssen am Sonntag bei Hansa Rostock (15.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) mindestens so viele Punkte holen wie die viertplatzierten Darmstädter zu Hause gegen Paderborn, um sich für zwei zusätzliche Spiele um den letzten noch zu vergebenden Platz in der Bundesliga zu qualifizieren. Auch der direkte Aufstieg ist für den HSV noch möglich, wenn die Mannschaft ihr Spiel gewinnt und Werder Bremen gegen Regensburg patzt.

Ein Szenario, das Magath, der schon vor Wochen eine Relegation zwischen Hertha und dem HSV vorausgesagt hatte, sicher so nehmen würde.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC Schalke 04 33 / 70:43 / 62

2. Werder Bremen 33 / 63:43 / 60

3. HSV 33 / 64:33 / 57

4. Darmstadt 98 33 / 68:46 / 57

5. FC St. Pauli 33 / 59:46 / 54