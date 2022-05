FC Barcelona verkauft Ex-Bayern-Star für 20 Millionen

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 12. Mai 2022:

Barça verkauft Coutinho für 20 Millionen

Der brasilianische Nationalspieler Philippe Coutinho wechselt nach gut fünf Monaten für 20 Millionen Euro fest vom FC Barcelona zu Aston Villa. Der frühere Bayern-Profi, der seit Anfang Januar an die Engländer verliehen war, unterzeichnete einen Vertrag bis 2026. Der Deal stellt zwar ein gewaltiges Transferminus für die Katalanen dar, die für Coutinho einst 135 Millionen an den FC Liverpool überwiesen. Doch wichtiger war nun für Barça, den Spielmacher von der Gehaltsliste zu bekommen. Der hoch verschuldete Club muss seinen Etat reduzieren, wenn er neue Spieler verpflichten will.

WM-Hotels in Katar lehnen Homosexuelle ab

Mit der von der Fifa beschworenen Offenheit von WM-Gastgeber Katar ist es wohl nicht weit her. Mehrere der offiziellen WM-Hotels lehnen homosexuelle Gäste ab oder haben zumindest starke Vorbehalte gegen deren Unterbringung. Das zeigen Recherchen des norwegischen Rundfunks NRK mit DR und SVT aus Dänemark und Schweden. Für die drei Sender gaben sich Journalisten als angeblich verheiratetes schwules Paar aus Schweden oder Norwegen aus und fragten Übernachtungen für ihre „Flitterwochen“ an, unabhängig von der WM. Drei der 69 kontaktierten Hotels antworteten offen, dass sie das Pärchen nicht aufnehmen werde. Einmal hieß es, dass dies „gemäß unserer Hotelpolitik“ nicht möglich sei.

20 der kontaktierten Hotels teilten eindeutige Vorbehalte mit und ließen die Gäste wissen, dass sie sich nicht als schwul zeigen dürften. Auch wurde darauf verwiesen, dass die Polizei in der Vergangenheit bereits schwule Katarer aus dem Hotel geholt habe. 33 Unterkünfte hatten keine Einwände, 13 antworteten nicht oder stehen aktuell nur als Quarantäne-Hotels zur Verfügung. „Das ist selbstverständlich nicht akzeptabel und stimmt auch nicht mit dem überein, was das WM-OK versprochen hat“, sagte die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness. Der dänische Verband zeigte sich „enttäuscht“ und formulierte die „klare Erwartung“ einer Lösung.

Die Fifa kommentierte die Rechercheergebnisse mit einer allgemein gehaltenen Stellungnahme. Man sei „zuversichtlich, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, damit LGBTQI-Fans und andere das Turnier in einer einladenden und sicheren Art und Weise genießen können“. Homosexualität ist in Katar verboten und kann mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden. Laut islamischem Recht ist sogar Auspeitschen und die Todesstrafe möglich, letztere wurde allerdings nach Angaben verschiedener Menschenrechtsorganisationen noch nicht vollstreckt.

Frankfurt plant Bewerbung für Europacup-Finale

Die Stadt Frankfurt plant offenbar eine Bewerbung für das Finale der Europa League im Jahr 2026. „Nach der Europameisterschaft im Jahr 2024 wollen wir diesen weiteren sportlichen Höhepunkt nach Frankfurt holen“, sagte Sportdezernent Mike Josef (SPD) der „Bild“. Ein Grund für die Bewerbung sind die Leistungen von Eintracht Frankfurt in dieser Saison auf internationaler Bühne. „Europa League und Eintracht, das ist Emotion pur. Unsere Fans, der Verein und unsere Stadt haben es nun verdient, ein Finale in der Europa League im eigenen Stadion zu erleben“, sagte Josef: „Eine bessere Werbung als die unserer Fans und der Mannschaft in den letzten Wochen kann es nicht geben.“

Hannover holt Regensburgs Besuschkow

Jahn Regensburg muss kommende Saison ohne Mittelfeldspieler Max Besuschkow auskommen. Wie der Zweitligist mitteilte, verlängert der 24-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht und wechselt stattdessen nach Saisonende zu Ligakonkurrent Hannover 96. Die Niedersachsen werden ab kommender Spielzeit vom derzeitigen Greuther-Fürth-Coach Stefan Leitl trainiert. Der frühere U-19-Nationalspieler Besuschkow war 2019 zum Jahn gekommen und absolvierte insgesamt 102 Pflichtspiele für die Oberpfälzer. Dabei erzielte er 16 Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Max Besuschkow bleibt der Zweiten Liga treu, aber nicht Regensburg.

Foto: Imago / Sascha Janne

Real mit Kantersieg gegen Schlusslicht

Real Madrid befindet sich auch nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft in Spanien in Torlaune. Gegen Schlusslicht UD Levante siegte der Champions-League-Finalist mühelos mit 6:0 (4:0). Ferland Mendy (13.), Karim Benzema (19.), Rodrygo (34.) und Vinicius Junior (45., 68., 83.) bescherten dem Team von Trainer Carlo Ancelotti das Torfestival. Im Rennen um das internationale Geschäft punkteten Real Sociedad San Sebastian durch ein 3:0 (1:0) gegen den FC Cadiz sowie der FC Villarreal durch ein 5:1 (4:1) bei Rayo Vallecano.

BVB-Urgestein Schmelzer beendet Karriere

Dortmunds Urgestein Marcel Schmelzer beendet seine Karriere. Der ehemalige Nationalspieler wird nach dieser Saison aufhören, wie der 34-Jährige in einem Video bei Instagram mitteilte. „Leider haben mich in den letzten zwei Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim BVB bedanken, dass ich meine Reha hier wieder absolvieren durfte. Ich weiß noch nicht, was kommt. Aber ich freue mich auf die Herausforderungen“, sagte Schmelzer, der am Sonnabend beim Saisonfinale gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) verabschiedet wird.

Schmelzer war 2005 aus der Jugend des 1. FC Magdeburg in die U19-Mannschaft der Dortmunder gewechselt. Der Innenverteidiger bestritt 367 Pflichtspiele für die Borussen und wurde mit dem BVB seit 2008 zweimal deutscher Meister und dreimal Pokalsieger. 2009 gewann er mit der U21-Nationalmannschaft EM-Gold. Im November 2010 debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft, für die er insgesamt 16 Länderspiele bestritt. Das letzte Mal für den BVB war Schmelzer am 17. Juni 2020 aufgelaufen.