Bundesliga erwägt offenbar überraschende Abkehr vom Pay-TV

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 4. Mai 2022:

Bundesliga plant offenbar Abkehr vom Pay-TV

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) will die Bundesliga verstärkt ins Free-TV zurückbringen. Über entsprechende Gedankenspiele einer Strategie-Arbeitsgruppe um die neue DFL-Chefin Donata Hopfen und Bayern-Vorstand Jan-Christian Dreesen berichtet am Mittwoch die Zeitschrift „Sport-Bild“. Demnach werde mit dem Neuverkauf der nationalen Rechte ab der Saison 2025/26 zumindest in Teilen eine überraschende Abkehr vom Pay-TV erwogen.

Derzeit übertragen Sky und DAZN die Bundesliga gegen Bezahlung, Sat.1 hatte sich das Rechtepaket E mit neun Livespielen im Free-TV gesichert. Es umfasst unter anderem die Eröffnungsspiele der Bundesliga und 2. Liga sowie die Relegation.

In einer Stellungnahme hält sich die DFL zurück. „Es ist wichtig, den deutschen Profifußball jetzt aus einer Position der Stärke heraus, entlang seiner Werte und Traditionen, weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen“, hieß es: „Dafür haben wir einen mehrstufigen Prozess gestartet, der noch ganz am Anfang steht. In diesem werden Zukunftsszenarien für die Liga ausgearbeitet.“ Konkreter wurde die DFL nicht.

Hertha will Lotka-Transfer zum BVB rückgängig machen

Hertha BSC will Torwart Marcel Lotka einem Bericht der „Bild“ zufolge nun doch halten und den bereits vermeldeten Wechsel nach dieser Saison zu Borussia Dortmund rückgängig machen. Wie die Zeitung am Mittwoch schrieb, könnte das laut einem Berater durch eine spezielle Klausel, die im Vertrag verankert sei, auch funktionieren. Intern sei das schon besprochen worden.

Um was für eine Klausel es sich dabei handelt, wurde nicht erklärt. Der Berliner Bundesligist hatte am 1. März den Wechsel Lotkas zur zweiten Mannschaft des BVB im Sommer bekanntgegeben.

Der 20 Jahre alte Pole war eigentlich nur Keeper Nummer fünf bei der Hertha und spielte in der Regionalliga. Durch Krankheits- und Verletztenfälle rückte Lotka aber Ende Februar ins Tor der Profis. Er überzeugte dort mit starken Leistungen und bekam Lob von Trainer Felix Magath, der ihn als „eine richtig große Nummer“ pries. „Er ist eine Stütze des Teams.“

Frankfurt überspringt 100.000-Mitglieder-Marke

Eintracht Frankfurt hat einen Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League die Marke von 100.000 Mitgliedern erreicht. Das teilte der Bundesligist vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen West Ham United mit. Die Eintracht liegt in der Rangliste der mitgliederstärksten Vereine der Bundesliga und 2. Liga hinter Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln auf Rang fünf.

„Diese Entwicklung unserer Mitgliederzahlen war lange Zeit sicherlich nur schwer vorstellbar, und es erfüllt mich natürlich mit Stolz, dass wir diesen besonderen Meilenstein nun erreicht haben“, sagte Vereinspräsident Peter Fischer: „Natürlich hat uns der sportliche Erfolg unserer Profimannschaft geholfen – seien es der Pokalsieg 2018 oder unsere unvergesslichen Reisen durch Europa.“

Bournemouth steigt in die Premier League auf

Der AFC Bournemouth kehrt nach zwei Jahren in die englische Premier League zurück. Am vorletzten Spieltag der zweitklassigen Championship machte das Team von Fußballtrainer Scott Parker durch ein 1:0 (0:0) gegen den Tabellendritten Nottingham Forest den Aufstieg perfekt. Zuvor hatte bereits Championship-Sieger FC Fulham als erster Aufsteiger festgestanden. Den Siegtreffer am Dienstagabend erzielte Kieffer Moore in der 83. Minute.

Nottingham hätte mit einem Sieg an Bournemouth vorbeiziehen können. Mit nun sechs Punkten Vorsprung vor dem letzten Spieltag ist Bournemouth aber nicht mehr von dem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen.

Nottingham kann sich den letzten Aufstiegsplatz in den Playoffs sichern, an denen vier Mannschaften teilnehmen. Neben Forest hat Huddersfield Town seinen Platz sicher. Die anderen beiden Teilnehmer machen Sheffield United, Luton Town, Middlesbrough und Millwall am letzten Spieltag der regulären Saison unter sich aus.

Buchwald kritisiert Stuttgarts Kaderplanung

Ehrenspielführer Guido Buchwald hat die Zusammenstellung des Kaders beim abstiegsbedrohten Bundesligisten VfB Stuttgart kritisiert. „Man hat in der Kaderplanung zu sehr auf feine Fußballer und sehr viel auf Jugend gesetzt. Man kann nicht immer in die Zukunft investieren und die Gegenwart vergessen. Das ist ein Grund warum der VfB so schlecht da steht“, sagte der Weltmeister von 1990 dem Pay-TV-Sender Sky.

Buchwald fordert für den Saisonendspurt und die mögliche Relegation „Kampf, Teamspirit, ein Miteinander und eine Geschlossenheit“. Dann habe man die Qualität, „um die Klasse zu halten“. Die Schwaben belegen nach 32 Spielen Relegationsrang 16 mit zwei Punkten Vorsprung auf Arminia Bielefeld. „Ein Punkt würde reichen“, sagte Buchwald: „Bielefeld traue ich vielleicht noch einen Sieg zu, dann ist man punktgleich und hat das bessere Torverhältnis.“

Stuttgart gastiert am Sonntag bei Meister Bayern München und erwartet am letzten Spieltag Europacup-Aspirant 1. FC Köln. Bielefeld spielt noch beim VfL Bochum und gegen RB Leipzig.

LeBron James feiert Liverpools Finaleinzug

Basketball-Superstar LeBron James freut sich über den Einzug des FC Liverpool ins Finale der Champions League – und wurde von Ex-Profi Jamie Carragher prompt nach Paris eingeladen. „Paris, wir kommen“, twitterte James am Dienstag nach dem Erfolg des von Jürgen Klopp trainierten Fußballteams im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal (3:2). Außerdem veröffentlichte er ein Foto von sich in einem roten Oberteil mit dem Liverpool-Logo. Das Endspiel wird am 28. Mai in Saint-Denis nahe der französischen Hauptstadt angepfiffen.

Carragher, der in mehr als 500 Partien für Liverpool auflief und beim Champions-League-Sieg 2005 dabei war, lud James nach Paris ein. „Gib uns die Unterstützung, die wir brauchen, um diesen siebten Europapokal zu gewinnen“, sagte Carragher, der inzwischen als TV-Experte für dem US-Sender CBS arbeitet. James ist als Anteilseigner der Fenway Sports Group am FC Liverpool beteiligt.