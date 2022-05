Hockey: Teams treffen in der Pro League doppelt auf Großbritannien

Hamburg. Die deutschen Hockey­asse sind in dieser Woche im Dauereinsatz. Vor dem Hauptrundenfinale in der Feldbundesliga am Wochenende empfangen die Nationalteams der Damen und Herren in der Nationenserie Hockey Pro League (HPL) die Auswahlen Großbritanniens zu je zwei Duellen im Hockeypark Mönchengladbach.

Im Kader der Damen, die am Mittwoch um 15 Uhr und am Donnerstag um 13 Uhr auf die Britinnen treffen, stehen mit Kira Horn (Amsterdam H&BC), Lena Micheel, Noelle Rother, Amelie Wortmann (alle Uhlenhorster HC), Nele Aring, Emma Davidsmeyer, Hannah Gablac, Hanna Granitzki, Viktoria Huse, Anne Schröder (alle Club an der Alster), Katharina Kiefer, Laura Saenger (beide Harvestehuder THC) und Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC) 13 Spielerinnen aus Hamburg im Kader.

Hockey: Duelle finden Mittwoch und Donnerstag statt

Bei den Herren, die Großbritannien am Mittwoch um 17.30 Uhr und am Donnerstag um 15.30 Uhr empfangen, sind aus Hamburg Mathias Müller, Constantin Staib, Niklas Garst (alle Hamburger Polo Club), Benedikt Schwarzhaupt, Hannes Müller und Michel Struthoff (alle Uhlenhorster HC) im Einsatz.