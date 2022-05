Fußball-Ticker: Ex-St.-Pauli-Geschäftsführer verlässt Viktoria Köln

Der Fußball-Ticker für Montag, den 2. Mai 2022:

Ehemaliger St.-Pauli-Geschäftsleiter verlässt Viktoria Köln

Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Andreas Rettig, verlässt den Drittligisten Viktoria Köln. Der 59-Jährige, der zuvor beim FC St. Pauli als Geschäftsleiter aktiv war, war seit einem Jahr Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Viktoria gewesen.

Die Trennung aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung und Strategie erfolgte laut offizieller Angaben „einvernehmlich“. „Die Entscheidung, den Club, bei dem ich schon als Spieler aktiv war, zu verlassen, ist mir auch angesichts der aktuell schwierigen sportlichen Situation nicht leicht gefallen. Diese war für die Entscheidung jedoch nicht relevant“, betonte Rettig.

Da es unterschiedliche Vorstellungen über die notwendigen nächsten Schritte bei der zukünftigen Entwicklung der Viktoria gegeben habe, „sind wir im Sinne des Vereins zu dieser Entscheidung gekommen. Ich drücke der Viktoria für den Endspurt kräftig die Daumen und werde selbstverständlich auch weiterhin emotional mit diesem Club verbunden bleiben“, so Rettig.

Präsident Günter Pütz meinte: „In Andreas Rettig verlieren wir eine tolle Führungspersönlichkeit, die in der kurzen Amtszeit wichtige Impulse gesetzt hat. Er verlässt eine besonders wirtschaftlich, aber auch ansonsten gut aufgestellte Viktoria.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

BVB reist nach Saisonende für Freundschaftsspiele nach Israel

Borussia Dortmund wird seine Bundesliga-Saison mit einer auch gesellschaftlich relevanten Kurzreise nach Israel abschließen. Unmittelbar nach dem letzten Spieltag fliegt der BVB nach Tel Aviv, auf dem Programm stehen vom 15. bis 18. Mai unter anderem ein Freundschaftsspiel gegen Maccabi Netanja und ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Zur Delegation gehören gemäß Mitteilung von Montag „neben dem gesamten Profikader“ auch Mitglieder der Geschäftsführung und Vereinslegenden. „Wir haben lange und gewachsene Verbindungen zu und nach Israel, deshalb haben wir uns besonders gefreut, als wir die Einladung von Maccabi Netanja erhalten haben“, sagte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Der BVB war bereits 2019 und 2020 nach Israel gereist, der Verein engagiert sich intensiv gegen Antisemitismus. Mit einer Spende von einer Million Euro hatte er das „Haus der Sammlungen“ unterstützt, in dem persönliche Dokumente, Kunstwerke und Artefakte von Opfern des Nationalsozialismus für kommende Generationen erhalten werden sollen.

Barcelona dementiert Treffen mit Lewandowski-Berater

Der FC Barcelona hat Medienberichte über ein angebliches Treffen mit dem Berater von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski dementiert. „Ich kann Ihnen versichern, dass es kein Treffen mit Lewandowskis Vertreter gegeben hat. Wenn ein Spieler einen gültigen Vertrag hat, wenden wir uns zunächst an seinen Verein“, sagte der Fußballdirektor des spanischen Vereins, Mateu Alemany, am späten Sonntagabend im Fernsehsender Movistar+.

Zu möglichen Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister über einen Wechsel des 33 Jahre alten polnischen Stürmers zu den Katalanen wollte Alemany unterdessen nichts sagen: „Ich berichte ungern über laufende Verhandlungen“, erklärte er am Rande des Spiels des Teams von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen gegen RCD Mallorca (2:1).

Der Vertrag von Lewandowski beim FC Bayern läuft im Juni 2023 aus. Zuletzt wurde über einen vorzeitigen Abschied des Torjägers zum FC Barcelona spekuliert. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte dazu zuletzt: „Er hat einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Wir werden jetzt Gespräche führen und schauen, wie diese sich entwickeln.“

Everton-Star wirft Pyro-Fackel auf die Tribüne

Ein Fackelwurf in Richtung der Zuschauerränge dürfte für Siegtorschütze Richarlison nach dem 1:0 des FC Everton gegen den FC Chelsea ein Nachspiel haben. Sowohl der abstiegsbedrohte Premier-League-Club als auch der englische Fußball-Verband FA wollen den Vorfall vom Sonntagabend Medienberichten zufolge untersuchen. Richarlison hatte nach seinem Treffer im Goodison Park in der 46. Minute eine blaue Pyro-Fackel vom Rasen aufgehoben und auf die Ränge zurückgeworfen. Nun drohen dem 24 Jahre alten Brasilianer Konsequenzen. Pyrotechnik ist in englischen Fußballstadien verboten.

Schiedsrichter Kevin Friend reagierte nach der Szene nicht auf den Fackelwurf von Richarlison. „Wir schauen uns die Sache an“, kündigte der FC Everton an, „aber so weit wir das sehen, hat Richarlison versucht, sie vom Spielfeld wegzuwerfen“, sagte ein Sprecher des Vereins, der von Frank Lampard trainiert wird. Bei fünf noch ausstehenden Spielen steht Everton mit 32 Punkten auf Abstiegsplatz 18 der Premier League.

Ehemaliger HSV-Profi holt Meistertitel in der Schweiz

Andre Breitenreiter vermisste bei der ersten Meisterdusche seiner Trainerkarriere das gewisse Extra. „Die müssen hier noch viel lernen“, sagte der Coach des FC Zürich und lachte - seine Spieler hatten ihn gerade beim TV-Interview nicht mit Bier, sondern mit isotonischen Getränken übergossen. Die obligatorische Bierdusche ereilte ihn später in der Kabine, wie Breitenreiter völlig durchnässt berichtete. „Das nehme ich gerne in Kauf, gar kein Problem.“ Schließlich war dem Ex-Trainer von Paderborn, Schalke und Hannover nicht weniger als eine Sensation geglückt.

Der ehemalige HSV-Profi André Breitenreiter (l.) feiert mit dem FC Zürich die Meisterschaft in der Schweiz.

Foto: Picture Alliance

Das Boulevardblatt Blick nannte den ersten Titel für den FCZ, bei dem auch der ehemalige St.-Pauli-Profi Marc Hornschuh spielt, seit 2009 eine „märchenhafte Tat“ und würdigte den ehemaligen HSV-Profi als „Star-Coach“. Der 48-Jährige habe „die kühnsten Erwartungen übertroffen und ein Jahrzehnte-Husarenstück geschafft“. Schließlich war Zürich vor der Saison als Absteiger gehandelt worden. „Meister aus dem Nichts“, titelte die NZZ und fragte verblüfft: „Wie konnte das geschehen?“

Die Antwort führt zu Breitenreiter. Nach einer Auszeit, in der er den Tod seiner Mutter verarbeitete und sich um seinen demenzkranken Vater kümmerte, startete er im vergangenen Sommer in der Schweiz neu durch. Sein Rezept? „Kommunikation, Intuition und eine klare Spielidee“, nämlich überfallartiges Offensivspiel im 3-5-2-System. Vor allem mit seiner menschliche Art überzeugt er. So auch bei der wilden Party vor Tausenden Fans auf dem von Bengalos erleuchteten Helvetiaplatz, wo auf dem Volkshaus-Balkon das Frauen-Team mit Trainerin Inka Grings nach dem Pokalsieg mitfeierten. „Ich möchte mich hier nicht in den Vordergrund stellen“, sagte Breitenreiter, „wir haben Großartiges geleistet - und da bin ich nur der Trainer, der Begleiter.“

Die Spieler warfen den „Meischter“-Macher nach dem entscheidenden 2:0 bei Erzrivale FC Basel in die Höhe. „Ich bin froh, dass meine Hose nicht gerissen ist“, scherzte Breitenreiter. Dass er Zürich zur „Partyhütte“ (Blick) machte, genoss er breit grinsend: „Weltklasse, die Post geht richtig ab.“

Schon beim ersten Treffen mit dem Deutschen, berichtete die schillernde Präsidenten-Gattin Heliane Canepa, habe sie gewusst: „Der ist es!“ Ihren Mann Ancillo, Breitenreiter und sie eine die Liebe zu Hunden. Auch die Tiere der Canepas, meinte der Clubboss, freuten sich übrigens über die 13. Meisterschaft: „Sie werden mehr Schwänzeln als sonst.“