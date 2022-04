Rugby: Gareth Jackson bleibt bis 2024 Cheftrainer beim Hamburger RC

Hamburg. Die Rugbymänner des Hamburger RC setzen auf Kontinuität. Der Bundesligist verlängerte den Vertrag mit seinem britischen Cheftrainer Gareth Jackson (32) um zwei weitere Jahre bis 2024. „Gareth kam im August 2020 in einer schwierigen Phase, als wegen Corona kein Spielbetrieb möglich war. Dennoch hat er den Verein näher zusammengebracht, sogar neue Spieler und Mitglieder rekrutiert“, sagte HRC-Präsident Alexander Niepold, „der Vorstand sieht seinen positiven Einfluss, gemeinsam wollen wir die geschaffenen Strukturen im Jugend- und Herrenbereich weiter ausbauen.“

Der Coach, der mit dem Tabellenvorletzten am Sonnabend (15 Uhr, Rugbyarena Saarlandstraße) gegen den Letzten VfR Döhren den Klassenerhalt absichern will, sagte: „Meine Arbeit in Hamburg hat gerade erst so richtig begonnen. Das Potenzial ist riesengroß. Ich möchte dabei helfen, die Jugendabteilung weiter auszubauen und mit dem Herrenteam in die Spitzengruppe der Bundesliga vorzustoßen.“