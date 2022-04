Einjahresverträge für Müller und Neuer beim FC Bayern?

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 20. April 2022:

Einjahresverträge für Müller und Neuer?

Die Nationalspieler Thomas Müller und Manuel Neuer sollen laut dem „Kicker“ nur Einjahresverträge beim FC Bayern bekommen. Mehrere Medien hatten zuletzt von einer bevorstehenden Einigung für Vertragsverlängerungen über zwei Jahre bei den Routiniers des deutschen Rekordmeisters berichtet. Weder bei Müller noch bei Neuer gebe es bereits eine Einigung, doch geht es laut „Kicker“ nur noch um Details.

Beide Profis stehen in München noch bis zum Ende der kommenden Saison unter Vertrag. Der 32-jährige Müller und der 36 Jahre alte Neuer sollen demnach zudem das Signal erhalten haben, bei entsprechenden Leistungen auch über 2024 hinaus beim FC Bayern spielen zu können. Müller spielt seit über zwei Jahrzehnten für den Rekordmeister, im Jahr 2008 debütierte er in der Bundesliga. Der Weltmeister von 2014 zählt zu den Top-Verdienern im Kader. Neuer spielt seit Sommer 2011 in München.

ManCity zieht wieder an Liverpool vorbei

Titelverteidiger Manchester City hat in der Premier League die Tabellenführung zurückerobert. Nur einen Tag nachdem der FC Liverpool durch einen 4:0-Sieg gegen Manchester United Platz eins übernommen hatte, verdrängte Man City die Reds mit einem 3:0 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion wieder von der Spitze. Riyad Mahrez (53. Minute), Phil Foden (65.) und Bernardo Silva (82.) trafen zu Hause für das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola. Sechs Spieltage vor dem Ende der spannenden Premier-League-Saison hat ManCity nur einen Zähler Vorsprung vor der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Die Reds belegen den zweiten Platz mit deutlichem Abstand vor dem Tabellendritten FC Chelsea.

Die Londoner, für die es in der Liga nur noch um die Qualifikation für die Champions League geht, verloren am Mittwoch überraschend mit 2:4 (2:2) gegen den zuletzt kriselnden FC Arsenal. Eddie Nketiah (13./57.), Emile Smith Rowe (27.) und Bukayo Saka (90.+2/Foulelfmeter) trafen an der Stamford Bridge für die Gäste. Pokalfinalist Chelsea – ohne seinen angeschlagenen deutschen Abwehrspieler Antonio Rüdiger – kam durch Timo Werner (17.) und César Azpilicueta (32.) zweimal zum Ausgleich.

Juventus Turin folgt Inter ins Pokalfinale

Titelverteidiger Juventus Turin ist Inter Mailand ins Finale des italienischen Pokals gefolgt und darf weiter von seinem 15. Titel träumen. Im Halbfinal-Rückspiel gegen den Erzrivalen AC Florenz setzte sich der Rekord-Pokalsieger 2:0 (1:0) durch und ließ nach dem 1:0 aus dem ersten Duell keine Zweifel am Weiterkommen zu. Federico Bernardeschi (32.) und Danilo (90.+4) trafen am Mittwoch für Juve, das im Endspiel am 11. Mai in Rom Inter herausfordert. Der Meister hatte mit einem fulminanten 3:0 im Stadt-Derby gegen AC Mailand triumphiert und war ins Finale eingezogen.

Spanien: Real baut Tabellenführung aus

Real Madrid eilt mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft. Der Champions-League-Halbfinalist gewann 3:1 (2:1) bei CA Osasuna und baute den Vorsprung auf den einzig verbliebenen Kontrahenten FC Barcelona auf 18 Punkte aus, die Katalanen haben aber zwei Partien weniger absolviert. Die Königlichen benötigen somit aus den letzten fünf Spielen nur noch vier Punkte, um die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt zu machen.

Der frühere Bayern-Star David Alaba (12.) mit seinem zweiten Saisontor, Marco Asensio (45.) und Lucas Vazquez (90.+6) trafen für Real, für Osasuna war der Kroate Ante Budimir (13.) auch im fünften Spiel in Folge erfolgreich. Reals zuletzt formstarker Torjäger Karim Benzema leistete sich den Luxus, gleich zwei Elfmeter zu vergeben (52./59.). 2014er-Weltmeister Toni Kroos wurde in der 71. Minute eingewechselt.